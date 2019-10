Se separaron Cinthia Fernández y Martín Baclini

Viernes, 25 de octubre de 2019

Así lo informó Ángel de Brito en su programa radial “El espectador”. Más temprano, la panelista de LAM expresó que tenía “un tema personal que resolver”.





“Él decidió terminar la relación, Cinthia vino a Los Ángeles de la Mañana (LAM) llorando, muy mal, cansada y mareada”, expresó el conductor. Y agregó: “Hay que ver qué pasa la semana que viene en el Súper Bailando. Él dijo que Cinthia fue la primera mujer que lo enamoró”.



Más temprano, la participante del Bailando se refirió al día complicado que estaba atravesando en LAM y explicó brevemente el motivo. “Tengo un problema personal que quisiera tratar de resolverlo. Y somos seres humanos, que tenemos que venir a trabajar, a veces uno puede poner una careta, hoy no la puedo poner y ya vine mal”, contó en el ciclo de El trece. Y añadió: “No estoy bien pero trato de ponerle la mejor, tratar de resolver y cuando lo resuelva, lo contaré. Dénme un poquito de tiempo para saber lo que me pasa, pero es un problema personal”.





Al consultarle Yanina Latorre si era un problema con Baclini, Cinthia lo negó: “No, es algo mío”. “¿Estás mal vos?”, le preguntó De Brito y la panelista respondió afirmativamente.



La bailarina y el empresario estaban juntos hace un año y medio y él tenía muy buena relación con sus hijas. No obstante, Fernández jamás soportó la relación de amistad que lo unía a Luciana Salazar.







Durante los últimos días, Fernández se encargó de hacer público su malestar y hasta llegó a imitar la forma en la que bailaba la modelo. “Me sale igual, soy buena imitadora ¿no?”, lanzó en el programa en el que participa como panelista mientras movía las caderas bruscamente.