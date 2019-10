El Iberá fue destacado como uno de los destinos internacionales 2020 Sábado, 26 de octubre de 2019 Best In Travel, de Lonely Planet, destacó al nordeste argentino, con los Esteros como principal atractivo, entre las regiones más interesantes para visitar en 2020. Organizadas por países, ciudades, regiones y destinos con relación de precio y calidad, la publicación Best In Travel, de Lonely Planet, selecciona cada año un ranking internacional para orientar a los viajeros de todo el mundo en el destino de sus próximas vacaciones.



Este año, de cara a 2020, el nordeste de nuestro país fue incluido en el mismo junto a las cataratas del Iguazú y el parque Iberá como sus principales atractivos.



Cabe destacar, que Lonely Planet es una de las mayores editoras de guías de viajes en el mundo. Fue la primera serie popular de libros de viajes dirigida a mochileros y a viajeros de bajo presupuesto. Para 2008, había publicado alrededor de 500 títulos en 8 idiomas, con ventas anuales de más de seis millones de guías de viajes, así como programas de televisión y páginas web.



Ante el reconocimiento de la publicación, el ministro de Turismo de la Provincia, Sebastián Slobayen sostuvo que “estas acciones marcan una referencia para el turismo y se deben porque estamos trabajando de manera seria y constante en el posicionamiento del corredor de la naturaleza y del Iberá y al mismo tiempo coincide con los niveles que buscan los mercados internacionales”.



A su vez, el referente de la cartera dijo “es un reconocimiento en sí mismo” y agregó “todo lo que se consigue con el Iberá es gracias a la intervención con Nación desde la estrategia del posicionamiento que lo van considerado como los factores emblemáticos”.



Tras su paso por la exposición de la FIT remarcó que “hicimos un posicionamiento fuerte” y sentenció “somos un estandarte de la Argentina que cuenta con diferentes espacios de preponderancia”.



Hizo lo propio, el subsecretario de Inversión y Promociones Turísticas, Klaus Liebig explicó que: “Como una guía de turismo, de bolsillo de lo no tradicional, es una guía muy reconocida a nivel mundial y que muchos lo toman como cierto”. Además, dijo que “esta guía, lo que hizo es sacar los tops ten de ciudades, países, playas y regiones y en donde el nordeste argentino que abarca desde Iguazú, Moconá y el Iberá es el destacado”.



Lo que sí se destaca del Iberá es que “es un destino emergente, que cuida mucho el medio ambiente como también la recuperación de los animales silvestres y la fauna” porque: “Es convivir con la naturaleza sin hacerle daño” y esto es una buena noticia y significa que vamos por buen camino” finalizó.





Destinos del ranking 2020



A la hora de seleccionar países, una de las categorías del listado, Lonely Planet mencionó este año a Bután, como un “pedacito del edén himalayo, el único país del mundo totalmente ecológico, con huella de carbono negativa”. También al Reino Unido, Macedonia del Norte, Aruba, Esuatini (uno de los países menos visitados de África), Costa Rica, Países Bajos, Liberia, Marruecos y Uruguay.

Respecto de las ciudades, para la editora los mejores destinos son Salszburgo (Austria), donde el Festival de Salzburgo cumple cien años y la localidad alpina lo celebrará por todo lo alto. Washington DC, Estados Unidos, donde se alista la celebración del centenario de la 19ª Enmienda, la ley que concedió el derecho de voto a las mujeres. También El Cairo, Egipto, será el año en el que abra las puertas el nuevo y esperado Gran Museo Egipcio, ahora en Giza.



El nordeste argentino



Es en este rubro en que fue destacado el nordeste argentino. “Más allá de las famosas cataratas de Iguazú, los encantos menos conocidos justifican su presencia en cualquier ranking viajero. Como el parque nacional Iberá, ejemplo de recuperación de un entorno natural con impacto positivo sobre las comunidades locales. Además, se pueden descubrir, a caballo, las rutas de los gauchos, empaparse del pausado y agradable ritmo de ciudades como Concepción o Colonia Pellegrini, y explorar la misión jesuita de San Ignacio Miní, todo ello con excelente relación calidad-precio”, destaca la publicación.