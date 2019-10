Incertidumbre por el cierre de la Cooperativa de Carniceros y Matarifes

Viernes, 25 de octubre de 2019

La Cooperativa de Provisión de Servicios para Carniceros y Matarifes cerró su planta de la localidad correntina de Gobernador Virasoro después de 30 años. Nueve trabajadores reforzaron su reclamo de respuestas al cumplir cuatro meses sin percibir haberes.







Hace 4 meses el frigorífico paralizó sus actividades por una deuda impositiva que rondaría los 5 millones y medio de pesos y dejó a 9 personas sin trabajo, según indicaron fuentes del emprendimiento.



En mayo, los directivos anunciaron a sus empleados que la planta enfrentaba problemas financieros por deudas y que mientras resolvían el conflicto con el fisco no podían sostener la actividad.



Pasaron cinco meses y los trabajadores aún no recibieron una respuesta de la patronal.



La cooperativa registra un pasivo con la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), por lo que el Registro Único de Operadores de la Cadena Agroindustrial (Ruca) le dio de baja la licencia para faenar.



"Desde junio en adelante no cobramos los sueldos ni el aguinaldo", expresó a ellitoral.com.ar Antonio Pintos, quien trabajaba desde hace 21 años en la cooperativa.



Pintos relató que "hace más de un año que no pagan los aportes, nos cortaron la obra social, estamos totalmente abandonados y sin ninguna respuesta por parte de la patronal".



"Estamos en una situación desesperante, tratando de sobrevivir", indicó.



El frigorífico tiene capacidad para faenar de 30 a 40 animales por día.



"Para el pueblo de Virasoro es importante, la salud puede correr riesgo, porque al no tener la planta frigorífica van a faenar clandestinamente", advirtió el operario de la planta que está ubicada en el empalme de las rutas Nacional N° 14 y Ruta Provincial N° 68 y funcionaba desde hace más de 30 años.