Valdés pidió “cambiar la forma de hacer política” en el municipio de San Isidro

Jueves, 24 de octubre de 2019

Antes de emprender viaje hacia Córdoba para cerrar la campaña del presidente Mauricio Macri, el gobernador Gustavo Valdés encabezó este jueves en la localidad de San Isidro el último acto de Encuentro por Corrientes (ECO) + Juntos por el Cambio para las elecciones de este domingo.





Allí el mandatario provincial cuestionó a la intendenta local, Vilma Ojeda que en enero último realizó denuncias mediáticas sin asidero y pidió unión en el lugar “para cambiar definitivamente la forma de hacer política, porque no queremos el atropello ni la dádiva, sino el progreso” para el municipio hasta ahora gobernador por el kirchnerismo.



“Yo no pretendo guardarme los colchones que son para la gente en las inundaciones, yo no soy de su clase, tampoco retengo los aportes de los empleados de la Municipalidad como lo hace usted y tiene que ir luego a firmar un acuerdo al IPS”, fustigó Valdés en clara alusión a la jefa comunal de San Isidro, al encabezar el acto de ECO + Juntos por el Cambio que tuvo lugar al mediodía en una zona conocida como “Tres bocas”.



Y se diferenció al asegurar que “nosotros somos gente que queremos hacer cosas por la gente” y luego señaló el enripiado del ‘camino del bajo’ que une en la zona Goya con el paraje Stella Maris, indicando que esta obra no sólo es para la producción, sino también para la salud y la educación, porque permite un mejor acceso a escuelas y centros de primeros auxilios. “Estos son los cambios que nos transforman”, sostuvo.



“Por eso yo le digo a San Isidro que no es lo mismo votar a cualquier candidato a Presidente, porque Mauricio Macri ya vino 15 veces y Alberto Fernández ni si quiera una sola vez a traer su propuesta”, comparó luego Valdés.



El Gobernador dijo así que “aquí en San Isidro tienen que saber bien quiénes nos ayudan, el candidato que apoya la intendenta (Ojeda) era parte el gobierno (kirchnerista) que sólo repartía el 27 por ciento de la coparticipación y hoy Macri reparte el 43 por ciento, eso permite a la Provincia hacer las obras que estamos haciendo y también el municipio de San Isidro está recibiendo más recursos que antes y no lo estamos viendo en las calles para la mejora de los ciudadanos de esta localidad”.



“Mauricio Macri le devolvió a las provincias el federalismo fiscal y los correntinos tenemos que ser agradecidos, eso es más obras, salud y seguridad para todos”, sostuvo Valdés.



Luego pidió así que “votemos a Jorge Vara, un hombre que conoce de producción, de Estado y cada rincón de nuestra provincia, él e Ingrid Jetter van a ser los diputados que se van a sumar a Sofía Brambilla y Estela Regidor para defender los intereses de los correntinos”.



Y entendió que “en San Isidro tenemos que unirnos para cambiar definitivamente la forma de hacer política, porque no queremos el atropello ni la dádiva, sino el progreso, por eso les pido que aquí logremos colocar a los dos concejales”.



Cabe señalar que los candidatos a concejales de ECO + Juntos por el Cambio en san Isidro son Javier Pereira y verónica Flores.



Antes, Vara manifestó su agrado de acompañar a los candidatos locales, porque “me parece que se merecen y con seguridad van a estar en el Concejo Deliberante de San Isidro, porque ahí hay mucho por hacer, por controlar y por poner orden”.



El candidato a diputado nacional se refirió a su función como ministro de Producción y señaló que “nos ayuda mucho en la bajada de programas la articulación de líderes territoriales”, reconociendo este rol en Pereira para “las gestiones nuestras en esta zona en la que actuamos mucho”.



En este marco, lanzó una crítica a Ojeda, diciendo que “nos ayuda mucho más cuando los intendentes se involucran, pero la verdad a esta intendenta nunca le pudimos ver la cara, ni hacer nada y ojalá que en dos años esté otra persona en su lugar, porque cuando hay alineamiento Nación, Provincia y municipio, realmente se logran muchas más cosas”.



No obstante a la falta de colaboración aludida, Vara destacó que su gestión logró en San Isidro hacer 62 kilómetros de ripio, colocar internet en escuelas rurales, realizar perforaciones de agua, y aplicar el Plan Ganadero. Y aclaró que “siempre tuvimos alguna dificultad de entrar en esta zona, porque hay como un cierto recelo, cuando siempre trabajamos bien con todos los intendentes de toda la provincia, aun siendo de otros espacios políticos distinto al nuestro”, como una crítica más hacia el municipio local gobernado hasta ahora por el kirchnerismo.