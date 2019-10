Felipe Pettinato fue denunciado por abuso sexual

Jueves, 24 de octubre de 2019

Paula, madre de la menor, hizo la denuncia contra el hijo de Roberto Pettinato sobre el hecho que ocurrió en marzo de 2018.





Una denuncia por “abuso sexual simple” fue radicada en la Fiscalía de Género de Vicente López contra Felipe Pettinato (26), hijo de Roberto Pettinato, por una chica que tenía 14 años al momento de los hechos, hermanastra de Sofía Colasante, la pareja del joven conocido por su gran parecido a Michael Jackson.



Paula, madre de la menor, contó fuertes detalles del hecho ocurrido el 8 de marzo de 2018, que desencadenó la denuncia. "El aprovechamiento de la nocturnidad, de la soledad en la que se encontraba mi hija y de su inmadurez sexual, le permite perpetrar su conducta abusiva garantizándose de esa manera el silencio de la víctima, quien se quedó absolutamente paralizada", aseguró la mujer en la denuncia, que la periodista Maite Peñoñori contó en La Tarde de CNN, programa de CNN Radio.



"Se desplaza desde su cuarto hasta el living donde estaba mi hija, y de manera intempestiva y sin que ella tenga la más mínima posibilidad de advertir que su mano le agarra fuertemente sus glúteos, realizando un tocamiento también sobre su vagina", relató. "Realiza dichos tocamientos por encima de su ropa, y se dirige sin emitir sonido alguno hasta una canasta donde guardábamos diferentes bebidas alcohólicas, para poner unas medidas de una de esas bebidas en un café que se había preparado", pormenorizó.



"Durante los siguientes días, semanas y meses mi hija no nos contó nada. Con el tiempo, nos refirió que no lo había hecho antes por vergüenza, miedo y porque quería evitar que se generen problemas en la familia", aseguró la mujer que, después de notar cambios en el comportamiento de su hija, problemas escolares y aumento de peso, decidió consultar con un psicólogo, quien consiguió que la adolescente pueda relatar lo que había vivido.



También Paula contó que Felipe fue encarado por su familia. "Se puso visiblemente nervioso, se ruboriza, pero dice no recordar nada. No lo niega, pero refiere: '¿Yo hice eso?'", recordó la mujer, que recibió asesoramiento y contención en Ayuda a Víctimas de Violación. A su vez, la víctima se encuentra bajo tratamiento terapéutico profesional en la misma institución.