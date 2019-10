Comienza el pago de sueldos para empleados estatales Jueves, 24 de octubre de 2019 El gobernador Gustavo Valdés anunció el cronogama completo de la liquidación de haberes de este mes para trabajadores provinciales activos y pasivos, a través de su cuenta oficial de Twitter. El mismo comienza hoy jueves 24 y se extenderá hasta el lunes 28.









El mandatario provincial confirmó, a través de su cuenta @gustavovaldesok, los montos por tramos correspondientes al pago del sueldo para los agentes públicos, jubilados y pensionados del sistema de previsión social de Corrientes.



Asimismo, el jueves 24 se pagará activos hasta $20.500; pasivos hasta $19.000; el viernes 25 activos hasta $32.400; pasivos hasta $31.000; y el lunes 28 activos y pasivos hasta finalizar –quienes cobren el último día tendrán disponible el pago desde el sábado 26-.



Acumulado mensual



Con el pago de los haberes de este mes, el Gobierno Provincial acumula una inversión mensual superior a los $3.262 millones. La inversión crece este mes con los aumentos otorgados por decisión del gobernador Valdés y diseñados por el Ministerio de Hacienda y Finanzas.



Sólo en concepto de liquidación de sueldos la Provincia invierte aproximadamente $2.500 millones. Con los incrementos, el plus de $2.900 significa una inversión de otros $242 millones; y el adicional de $6.500 de otros $520 millones.



AUMENTOS POR SECTORES



SECTOR DOCENTE



Se otorga desde OCTUBRE lo previsto para NOVIEMBRE:



Se incorporan $380 de blanqueo.

Se incrementa $1.200 al Fondo Compensador Docente Provincial, siguiendo criterio FONID.



ADMINISTRACIÓN CENTRAL (NO INCLUYE DOCENTES NI SEGURIDAD)



Aumento del 10% de la asignación de clase en todas las categorías.

Además $300 netos de bolsillo al concepto 134 para la escala única de remuneraciones.



VIALIDAD PROVINCIAL



Aumenta del 10 % el Valor Básico.



SECTOR DE SEGURIDAD



Aumento del 10% el Valor Punto.

Además, se incrementa 10% al mínimo garantizado.



SECTOR SALUD PÚBLICA



Aumento del 6% de las Guardias Médicas y Becas Residentes.



PLUS REMUNERATIVO AUMENTA A $2.900



Desde el mes de OCTUBRE



se otorga este mes el incremento de $400; el beneficio asciende a $2.900.§



PLUS REMUNERATIVO AUMENTA A $6.500



Desde el mes de OCTUBRE:



se otorga este mes el incremento previsto de $400, asciende a $6.500.



INCREMENTO EN ASIGNACIONES FAMILIARES



Aumento de $500 en la Asignación por hijo; pasa de $3.000 a $3.500.

Aumento de otros $500 en la Asignación por Persona discapacitada; pasa de $5.000 a $5.500.



LAS MEDIDAS TIENEN IMPACTO EN LOS BENEFICIARIOS DEL SISTEMA PREVISIONAL DE LA PROVINCIA



INVERSIÓN MEDIDAS DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE: $1.050 MILLONES ANUALES El mandatario provincial confirmó, a través de su cuenta @gustavovaldesok, los montos por tramos correspondientes al pago del sueldo para los agentes públicos, jubilados y pensionados del sistema de previsión social de Corrientes.Asimismo, el jueves 24 se pagará activos hasta $20.500; pasivos hasta $19.000; el viernes 25 activos hasta $32.400; pasivos hasta $31.000; y el lunes 28 activos y pasivos hasta finalizar –quienes cobren el último día tendrán disponible el pago desde el sábado 26-.Acumulado mensualCon el pago de los haberes de este mes, el Gobierno Provincial acumula una inversión mensual superior a los $3.262 millones. La inversión crece este mes con los aumentos otorgados por decisión del gobernador Valdés y diseñados por el Ministerio de Hacienda y Finanzas.Sólo en concepto de liquidación de sueldos la Provincia invierte aproximadamente $2.500 millones. Con los incrementos, el plus de $2.900 significa una inversión de otros $242 millones; y el adicional de $6.500 de otros $520 millones.AUMENTOS POR SECTORESSECTOR DOCENTESe otorga desde OCTUBRE lo previsto para NOVIEMBRE:Se incorporan $380 de blanqueo.Se incrementa $1.200 al Fondo Compensador Docente Provincial, siguiendo criterio FONID.ADMINISTRACIÓN CENTRAL (NO INCLUYE DOCENTES NI SEGURIDAD)Aumento del 10% de la asignación de clase en todas las categorías.Además $300 netos de bolsillo al concepto 134 para la escala única de remuneraciones.VIALIDAD PROVINCIALAumenta del 10 % el Valor Básico.SECTOR DE SEGURIDADAumento del 10% el Valor Punto.Además, se incrementa 10% al mínimo garantizado.SECTOR SALUD PÚBLICAAumento del 6% de las Guardias Médicas y Becas Residentes.PLUS REMUNERATIVO AUMENTA A $2.900Desde el mes de OCTUBREse otorga este mes el incremento de $400; el beneficio asciende a $2.900.§PLUS REMUNERATIVO AUMENTA A $6.500Desde el mes de OCTUBRE:se otorga este mes el incremento previsto de $400, asciende a $6.500.INCREMENTO EN ASIGNACIONES FAMILIARESAumento de $500 en la Asignación por hijo; pasa de $3.000 a $3.500.Aumento de otros $500 en la Asignación por Persona discapacitada; pasa de $5.000 a $5.500.LAS MEDIDAS TIENEN IMPACTO EN LOS BENEFICIARIOS DEL SISTEMA PREVISIONAL DE LA PROVINCIAINVERSIÓN MEDIDAS DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE: $1.050 MILLONES ANUALES