El empleado de seguridad despedido acusó a Boca Jueves, 24 de octubre de 2019 Aseguró que el club Xeneize “pidió que me echen”. Fue quien se abrazó con Suárez y Pratto al término del Superclásico. También cargó contra Arévalo.

Néstor Gabriel Portillo, el empleado de seguridad despedido por abrazarse a los jugadores de River en la Bombonera, contó detalles de su situación y acusó al club presidido por Daniel Angelici: “Boca pidió que me echen“.



“Me echaron porque me abracé con Pratto y Suárez. La alegría no me la va a quitar nadie, hay que seguir adelante. Tengo una familia, tengo que conseguir otro laburo. La mano está jodida”, dijo en diálogo con el programa La Página Millonaria TV, que se emite por FWTV.



“Cuando me abrazo con los dos jugadores, me manda en cana Martín Arévalo, un gaucho bárbaro, y me llama un supervisor a la base de Boca. Me dicen: ‘¿Qué pasó? Me abracé con los jugadores’. Me dijeron que eso no se podía hacer”, detalló.



Portillo ahora busca trabajo a través de su cuenta de Twitter. Allí recibe el apoyo de cientos de hinchas de River.



“Somos seres humanos, es una acción. Salió otro y me dijo ‘a la una de la tarde andá a la empresa’. Cuando fui, el flaco que me atiende me dice ‘¿vos te das cuenta de lo que hiciste? Vos sos un profesional“, contó.



Portillo aseguró que la empresa para la que trabajaba lo acusó de burlarse de Julio Buffarini y hacerle burlas a los periodistas: “Yo sólo abracé a Pratto y a Suárez, no me crucé con nadie, no hablé con nadie y fui a la base a trabajar”.