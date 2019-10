El Municipio se reunió con la empresa organizadora de los carnavales

Jueves, 24 de octubre de 2019

El intendente compartió un grato momento con el staff de la reconocida empresa que está a cargo de la próxima edición del evento. “Desde el primer día dijimos que el carnaval era política de Estado y junto con el gobernador trabajamos y vamos a continuar en ese camino”, manifestó.





“El intendente nos recibió muy amablemente y nos pone gente de su equipo a disposición, lo que para nosotros es muy importante”, recalcó Aquiles Sojo, titular de la firma.



El intendente Eduardo Tassano recibió en su despacho a una delegación de Ake Music, productora de renombre internacional que está a cargo de la organización de los Carnavales 2020. En el encuentro, del que participaron Aquiles Sojo, propietario de la firma, y el reconocido productor Alejandro Stoessel, planificaron diversas acciones relacionadas con la próxima edición de la multitudinaria y clásica fiesta correntina, con vistas a potenciarla y optimizarla al máximo.



“Desde el primer día de gestión dijimos que el carnaval era política de Estado y junto con el gobernador Gustavo Valdés trabajamos en ese sentido, tuvimos dos ediciones de carnaval en crecimiento y vamos a continuar por ese camino”, recordó el intendente.



“Fue una reunión introductoria con parte del staff de Ake Music, y pusimos a disposición un equipo del Municipio a trabajar palmo a palmo con ellos”, expuso inicialmente Tassano. Tras anunciar al delegado local de la empresa, Diego Martínez, anticipó: “Estaremos habilitando rápidamente un local que va a ser exclusivamente de carnaval, donde vamos a trabajar en conjunto con la empresa, con nuestra gente, mano a mano, colaborando”.



“Estuvimos hablando de lo excepcional que son nuestros carnavales, de sus características propias. Es muy difícil en una reunión poder transmitir eso, pero queremos que toda esa experiencia, esa capacidad que tiene en organización de eventos, sea aprovechada al máximo, con toda esa magia que tiene el carnaval correntino, con todo ese fervor, fanatismo y pasión que se nota claramente en nuestra ciudad con los comparseros y los que hacen el carnaval”, manifestó, y finalmente volvió a hacer hincapié en la importancia del trabajo mancomunado entre “las comparsas, sus autoridades, la empresa organizadora, el Gobierno provincial y el Municipio, todos juntos, para jerarquizar esta fiesta y darle el lugar que merece”.



Además de Tassano, participaron del encuentro el viceintendente, Emilio Lanari; los secretarios de Turismo, Cultura y Deportes, Gustavo Lorenzo Brisco; y de Coordinación de Gobierno, Hugo Calvano; entre otros funcionarios municipales.



EL STAFF DE AKE MUSIC, EXPECTANTE

Además de Aquiles Sojo y Alejandro Stoessel, la comitiva estuvo integrada por Brad Berlin y Hernán Nupieri (ingenieros de sonido), Sonia Mibelli (directora comercial), Ezequiel Minoyetti (productor) y Mario Mieden (productor de campo).

“Trajimos a nuestro equipo técnico, a nuestro ingeniero de audio americano que ya hizo un estudio de la situación para hacer un diseño específico para el carnaval, así que es una reunión productiva”, describió Sojo. “En breve nos vamos a instalar en Corrientes con el equipo de Municipio a trabajar para que esto salga de la mejor manera, y así será”, añadió.

En ese marco, el productor resaltó la puesta en marcha de una gran campaña de publicidad de alcance a todo el territorio argentino, para lo cual se comprometió la empresa. “Vamos hacer mucho hincapié en la campaña publicitaria nacional, en darle una visibilidad regional, para que mucha gente que no tiene tanto conocimiento del carnaval de Corrientes lo empiece a conocer”, adujo.

“El intendente nos recibió muy amablemente y nos pone gente de su equipo a disposición, lo que para nosotros es muy importante. Somos una productora que tenemos la especialidad de organizar eventos masivos, no conocemos el carnaval, por lo cual es muy importante tener un equipo que sabe de ello en el Municipio trabajando codo a codo”, dijo, coincidiendo así con los conceptos vertidos previamente por Tassano.

Por su parte, Stoessel se mostró muy contento por estar en la ciudad y expectante por la próxima edición de los carnavales, para lo cual aseguró que se trabajará a destajo: “Estamos aquí, con el intendente, recibiendo y entendiendo lo que es la pasión de este espectáculo, contento y expectante por empezar a vivirlo”, expresó. “Esto forma parte de la cultura y pasión del correntino, así que buscamos darle visibilidad y llevarlo al resto de los argentinos, y eso es lo que vamos a hacer”, aseguró.



RECORRIDA POR EL CORSÓDROMO

En la mañana de este miércoles, la comitiva de Ake Music recorrió el corsódromo Nolo Alias, junto a funcionarios municipales e integrantes de las comparsas y agrupaciones musicales, junto a quienes analizaron y trazaron acciones para potenciar la fiesta carnestolenda.

“Como Municipalidad tenemos el rol de acompañar y de ser organismo de contralor para que la fiesta salga de la mejor manera”, afirmó el secretario de Turismo, Cultura y Deportes, Gustavo Lorenzo Brisco, quien participó de la actividad en representación de la Municipalidad, junto con el director general de Carnaval, Víctor Hugo González Sotelo.

En ese marco, Lorenzo Brisco valoró la presencia de los presidentes de comparsas y agrupaciones musicales. “El carnaval no lo hace solo el Municipio, se hace junto a las comparsas y agrupaciones, por lo que la opinión de ellos es importante”, aseguró.

En ese sentido, detalló que en este carnaval, “los comparseros van a tener una tribuna gratuita, además de mejorarle el sector gastronómico que será con precios diferenciados para ellos”. A su vez, indicó que también se prevé una mejora en los sanitarios.

En cuanto al sonido, Lorenzo Brisco consideró que “es fundamental mejorarlo porque hace a la agilidad del paso de las comparsas, para que no haya esos baches eternos que hacen que la noche de carnaval sean largas”.

Por su parte, Aquiles Sojo resaltó que la empresa Ake Music trajo “a todo el equipo de producción, técnicos y un especialista de audio, como una primera visita para comenzar a trabajar”.

Sojo indicó que “las comparsas nos contaron los inconvenientes y las cosas que querían resolver, como el estacionamiento, puntos de hidratación, que no son cosas del otro mundo, pero evidentemente antes no lo podían resolver”.

Al referirse a la estructura del espectáculo, Aquiles Sojo señaló que Ake Music cuenta “con un proveedor para las tribunas, que es una estructura certificada que te da la seguridad de los pesos y toda la parte de cálculos”, entre otros conceptos.

En la ocasión, estuvieron presentes referentes de las comparsas Sapucay, Copacabana y Arandú Beleza; mientras que en representación de las agrupaciones musicales estuvieron Samba Show, Imperio Bahiano y Kamandukahia, entre otras.