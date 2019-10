Condenaron a un pastor evangélico correntino por el abuso sexual de tres niñas

Jueves, 24 de octubre de 2019

Un pastor evangélico correntino que supo predicar en las localidades de Pasco y Ticino, fue condenado en la ciudad cordobesa de Villa María a seis años de prisión de cumplimiento efectivo luego de que admitiera haber sometido sexualmente a tres niñas en un domicilio ubicado en la localidad de Ausonia y en una vivienda de la zona rural.





La pena recayó en Juan Esteban Ibarrola (37), quien al cabo de un juicio de trámite abreviado fue declarado culpable de los delitos de “abuso sexual gravemente ultrajante reiterado” (dos hechos) y “abuso sexual simple, agravado por la condición de guardador, reiterado” (otros dos hechos), en perjuicio de dos nenas de 8 años y una de 14, dos de las cuales pertenecen a su entorno familiar.



Ibarrola, nacido en la localidad correntina de Saladas el 28 de octubre de 1981, se encuentra privado de la libertad desde el 11 de octubre de 2018, un día después de que la Justicia villamariense le realizara la Cámara Gesell a la mayor de las niñas.



Según publicó El Diario, como los hechos son de instancia privada, la audiencia se realizó a puertas cerradas y, por ende, no se conocieron mayores detalles del caso que conmocionó a la provincia. No obstante, pudo saberse que los abusos fueron cometidos en fechas no precisadas con exactitud, pero comprendidas entre octubre de 2017 y julio del año pasado. Acorralado por las contundentes pruebas en su contra, Ibarrola decidió confesar los hechos y pudo acceder a un juicio abreviado en el que se le impuso la condena que, previamente, habían pactado el fiscal de Cámara, Francisco Márquez; el abogado querellante, Sergio Volta (representante legal de dos de las tres víctimas), y el defensor del acusado, Jorge Bustos.



Al pronunciar sus respectivos alegatos, las partes coincidieron en solicitar la pena finalmente impuesta por la jueza Eve Flores de Aiuto, quien presidió la audiencia.