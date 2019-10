550 egresados del Plan Fines recibieron sus diplomas Miércoles, 23 de octubre de 2019 Gracias al programa, más de 13.000 correntinos se encuentran terminando su escolaridad que, a raíz de distintos motivos, no pudieron realizar en tiempo y forma. “A cada uno de ustedes el conocimiento los empodera, y son un ejemplo para muchos alumnos”, les dijo la ministra Susana Benítez.



Este miércoles por la mañana 550 egresados del Plan Fines recibieron su certificado de finalización de estudios acompañados de familiares y amigos. El acto, realizado en el estadio del Club San Martín, contó con la organización del Gobierno provincial y la presencia de diversas autoridades. “A cada uno de ustedes el conocimiento los empodera, y son un ejemplo para muchos alumnos”, les dijo a los estudiantes la ministra de Educación, Susana Benítez.



El Plan Fines es una iniciativa nacional cuyo objetivo es la finalización de estudios primarios y/o secundarios para mayores de 18 años que por distintos motivos no hayan podido completar la escolaridad en tiempo y forma. Durante el proceso son acompañados por docentes y tutores que los ayudan a preparar las materias adeudadas.



“El derecho y deseo de terminar la primaria o secundaria se cumple gracias a que el Estado está presente”, declaró la directora de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos, Sonia Gracia de Millán. Detalló además que existen “13.600 estudiantes haciendo su terminalidad educativa. “Hoy tenemos 550 egresados a medio término y esperamos para diciembre tener otra tanda”, subrayó.



El intendente de la ciudad de Corrientes, Eduardo Tassano dio cuenta que “una vez más el Plan Fines fue muy útil para el Municipio, ya que permitió que muchos de nuestros agentes terminen o empiecen a terminar la escuela”. “El desarrollo de nuestro país, la salida al crecimiento, están justamente relacionados en dos ejes: la educación y la modernización, que no es solamente poner computadoras, lo más importante es preparar la mente para ese mundo que ya está y que se nos viene”, añadió el mismo.



Tres abuelos, ejemplo de superación



El momento más emotivo del acto fue cuando pasaron al frente tres egresados, quienes superan las ocho décadas y, gracias a este programa, pudieron terminar sus estudios y saldar una deuda pendiente de toda la vida.



Olga Cuellar (84 años), quien vive en Santa Ana junto a su esposo (90) agradeció al Gobierno por “darme la oportunidad de terminar la escuela primaria, algo que mis padres no pudieron darme en su momento”.



La tercer egresada es Irma Gaúna (85), que dijo ante todos los presentes que “siempre tuvo el anhelo de estudiar y aprender a leer, escribir y sumar”. “¡Ahora nadie me engaña cuando voy a comprar al almacén porque ya sé sumar!”, exclamó risueña, despertando las carcajadas de todos.



Susana Benítez



Al tomar la palabra, la titular de Educación manifestó inicialmente –señalando a los egresados- que “a cada uno de ustedes el conocimiento los empodera, y son un ejemplo para muchos y para tantos alumnos Fines que están ahí en las tribunas, haciendo el mismo recorrido que ustedes”.



Seguidamente, la ministra se refirió a quienes continúan el proceso de terminalidad de sus estudios pidiéndoles “que no aflojen, cada uno de nosotros tiene una vida y una historia, y somos los protagonistas de la misma, Corrientes necesita personas como ustedes, comprometidas con su vida y con la de sus hijos”.



Luego, Benítez continuó su alocución transmitiendo “el enorme orgullo que sentimos como educadores todos los que formamos el Ministerio Educación porque es el momento de ver el trabajo realizado”. “Así se construye la vida, siendo participes de nuestra historia, sigan estudiando y vuelvan a soñar”, expresó a modo de estímulo, cerrando su discurso.



Presencias



Acompañaron a las mencionadas autoridades, el ministro de Desarrollo Social, Adán Gaya, la coordinadora de Inclusión Digital de la Secretaría de Modernización de la Nación, Laura Sussi; el jefe del Servicio Penitenciario Provincial, inspector general Rubén Romero; la gerente regional de Vialidad Nacional, Ingrid Jetter; intendentes de localidades aledañas, comunidad educativa, legisladores y demás funcionarios provinciales.