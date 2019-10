Valdés entregó subsidios para deportistas e instituciones de bien público

Miércoles, 23 de octubre de 2019

En el marco de una política de apoyo irrestricto a las instituciones en general, el mandatario otorgó subsidios como parte de una millonaria inversión Lotería Correntina destina a deportistas y diferentes instituciones de Capital y del interior provincial.







Esta mañana en el Salón Amarillo, el gobernador Gustavo Valdés, encabezó el acto de entrega de subsidios de Lotería Correntina a entidades de bien público y deportivas de capital e interior, por un monto global de $4.074.000.



En su mensaje dirigido a los deportistas apostados en el Salón Verde, el gobernador Valdés dijo: “Nos hacen sentir orgullosos por el esfuerzo y sacrificio que ponen en cada competencia, sea a nivel federado o amateur” y resaltó que “trabajamos fuerte todo el año para fortalecer al deporte, con los clubes las asociaciones y en eventos de distinta naturaleza”.







Luego, el mandatario se dio tiempo para destacar la excelente performance que cumplió la delegación de Corrientes en los recientes Juegos Nacionales Evita en mar del Plata, “posicionándonos entre las mejores provincias del país, lo que habla del trabajo que se hace y que abarca a los deportistas y a toda la dirigencia”.







“Todos quieren colgarse una medalla y ahí se ven los resultados y sin duda alguna, Corrientes tiene espíritu y lo muestra, estando por encima de provincias que nos superan en cuanto a población”, añadió Valdés, remarcando que el muy buen nivel existente tanto en los deportes colectivos como individuales.







Tras elogiar la labor que lleva adelante Lotería Correntina, volcando recursos que significan ni más ni menos que “devolverle a los correntinos lo que ellos aportan”, Valdés consideró que se trata de una fuerte inversión con recursos que son de toda la gente.







Al proseguir con sus palabras, Valdés comentó que las ayudas económicas permiten incluso que nuestros deportistas puedan viajar al exterior y puso como ejemplo a la joven correntina de 14 años Eunice Gauna Badaró que se consagró subcampeona mundial de pádel en España en menores. “Es un orgullo para la provincia que haya estado entre las mejores del mundo”, graficó Valdés.







También puso de relieve que esos subsidios dan un importante apoyo al automovilismo y en esa disciplina, Humberto Krujoski viene de lograr un resonante triunfo en el TC Pista en San Nicolás, Buenos Aires.







El gobernador ratificó el compromiso de seguir apostando al desarrollo del deporte correntino y mencionó que los subsidios también llegan a clubes que participan de la Liga Nacional de Básquetbol, como ser Regatas, San Martín y Comunicaciones, a Boca Unidos que milita en el Federal A y a las ligas del interior y cerró invitando a todos a “seguir trabajando por el deporte de Corrientes”.







Jorge Terrile



Mientras que el secretario de Deportes, Jorge Terrile, manifestó claramente que “el deporte es política de estado y por eso estamos acá entregando estas ayudas económicas”.







También hizo alusión a la formidable actuación de Corrientes en los Nacionales Evitas, señalando que “nos volvimos de Mar del Plata con



más de 70 las medallas cosechadas por Corrientes, con una labor impresionante del deporte adaptado” y aprovechó la ocasión para felicitar a los profesores que trabajan y alientan a seguir adelante a deportistas con algún tipo de discapacidad.







Para finalizar, Terrile agradeció especialmente el el apoyo y el respaldo que recibe del gobernador Gustavo Valdés y ratificó el rumbo de trabajar juntos por Corrientes.







Entrega de subsidios



Seguidamente se procedió a la entrega de subsidios por parte del Gobernador Valdés; el secretario de Deportes, Jorge Terrile; los ministros de Hacienda, Rivas Piasentini; de Desarrollo Social, Adán gaya; de Coordinación y Planificación, Horacio Ortega; el diputado provincial, Eduardo Vischi; y el senador, Sergio Flintas.



Los subsidios fueron entregados los deportistas: Gamarra Dan Misael por $10.000, Segurado Luciano por $15.000, Carlos Daniel Layoy por $18.000, Lautaro Ballester por $20.000, Milagros Romero por $20.000, Marcelo Julián de Santo Tomé por $30.000; para el motociclista Manuel Aguilar por $140.000, y para Eunice Gauna Badaró que se consagró subcampeona mundial de pádel en España en menores.



Además, se hizo entrega al Movimiento Scout Argentina por $22.000; para la Asociación Civil Quinta Madariaga de paso de los Libres por $30.000; para la Escuela N°127 de Colonia Guaraví por $40.000; a la Asociación Fotos del Alma integrado por personas con capacidades diferentes de Capital por $30.000; al Club Deportivo San Jorge de Almagro por $40.000; al Ballet de Danza Paraná By Pirelli por $40.000; al Club Español de Santa Lucía por $45.000; a la Escuela Normal Pedro Bonastre de Itatí por $45.000; para la Parroquia San Miguel de dicha localidad por $45.00; al Instituto de Formación Docente de Saladas por $50.000; para la Escuela N°694 “ Padre Pedro Bernardo Sánchez del Paraje Toro Pichay” de Berón de Astrada por $50.000; para la Escuela de la Familia Agricola IS 22 “Arandú Roga” de Sauce por $50.000; para la Parroquia “Nuestra Señora de la Merced” por $50.000, para la Asociación Correntina de Docentes por $50.000; para la Escuela N°78 “Florentina Gómez” de Santa Lucia por $60.000; para la Escuela 431 de Cazadores Correntinos; para la Fundación Odontológica Solidaria por $100.000; para el Centro de Ex Combatiente en Malvinas por $110.000; para el Auto Club Curuzú por $120.000; para la Asociación Correntina de Maxi Básquetbol Femenino “Las Yacarecitas” por $125.000; para la Asociación de Fútbol de Veteranos de Paso de los Libres “25 de Mayo” por $140.000; para la Liga Correntina de Fútbol por $150.0000; para la Asociación Porambá de Goya por $200.000; para la Municipalidad de Sauce por $ 230.000; para la Asociación Civil Escuela Itinerante Popular de Arte Eipa en Formación de Curuzú Cuatiá por $250.000; para la Asociación Civil Bomberos Voluntarios de Gobernador Martínez por $300.000; para el Municipio de Caá Catí por $400.000; para el Club Atletico de Saladas por $600.000; para la Escuela de Educación Especial N° 26 “Petrona Elida Ignatoff” de Corrientes por $110.00; para el Club Hípico de Santa Catalina por $150.000; para la licenciada en Enfermería, Sonia Mambrín por $79.000; y para la Fundación Familia.



Presencias



Participaron los ministros de Hacienda y Finanzas, Marcelo Rivas Piasentini; de Coordinación y Planificación, Horacio Ortega; de Desarrollo Social, Adán Gaya; el ministro Secretario de la Provincia, Juan Carlos Álvarez; el secretario de Deportes, Jorge Terrile; el diputado provincial, Eduardo Vischi; el senador, Sergio Flintas; la gerente Regional de vialidad Nacional, Ingrid Jetter; secretarios y subsecretarios de la Provincia, y demás autoridades.