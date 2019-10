Entregaron tablets a adultos mayores de Capital

Miércoles, 23 de octubre de 2019

Producto de un convenio que se firmó en el mes de abril entre la Municipalidad y el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) se realizó un sorteo para jubilados de ANSES. Con esta entrega de 900 se completa un total de 5 mil beneficiarios del programa Más simple.



“Me parece muy buena la iniciativa, me voy a ir a la capacitación y agradezco esta inclusión”, señaló Olga Barrios del barrio Nuevo al retirar su Tablet.



Con notable entusiasmo desde este lunes, cientos de adultos mayores se acercan al Palacio Municipal a retirar sus tablets, los mismos son beneficiarios del Programa nacional Más Simple. Estas acciones son realizadas a través de la Subsecretaria de Modernización y de la Dirección General de Adultos Mayores de la Municipalidad de Corrientes en un trabajo en conjunto con ENACOM.

“Queremos poder cerrar un circuito porque dentro del Municipio estamos trabajando muy duro en poder optimizar nuestras redes, mejorar nuestra página web, mejorar cada vez más la aplicación y con la entrega de estas tablets, que si bien son una herramienta tecnológica, buscamos la inclusión digital de los adultos mayores; entonces podemos decir que llegamos a todos los sectores de la sociedad”, destacó la Subsecretaria de Modernización, Gabriela Gauna.

Vale recordar que, como parte de la inclusión de los adultos mayores al universo digital, desde junio la Municipalidad de la ciudad de Corrientes inició la inscripción para todos los que deseaban ser parte del programa “Más simple” en el que se entregarían 5 mil tablets a esta población.

Esta actividad forma parte de la política de inclusión digital para garantizar el acceso a la comunidad para esta población vulnerable y que así, pueda utilizar todas las aplicaciones de manera más simple. A partir de ahora, con esta herramienta tecnológica podrán ingresar a ANSES, PAMI y otras aplicaciones del Municipio que pueden ser utilizadas sin necesidad de moverse de su hogar.

Para formar parte de este universo de beneficiarios se procedió a la inscripción según el padrón de abuelos que cumplieran con los requisitos como ser: tener más de 60 años, cobrar la mínima y ser jubilados de ANSES.



DONDE APRENDER A USAR TU TABLET



Para aquellos beneficiarios que quiera aprender a utilizar la tablet se recuerda que se realizan cursos todos los martes y jueves de 9 a 11 en el punto digital del Centro Integrador Comunitario (CIC) Papa Francisco, ubicado entre las calles Belizario Roldan –entre Manuel Mujica Lainez y Horacio Quiroga) del barrio San Antonio.

“Se irán a otros espacios, nuestra intención es ir buscando otras sedes y poder llegar a todos nuestros adultos mayores que resultaron beneficiados”, aseveró la Subsecretaria de Modernización quien además invitó a todos los adultos mayores que tengan dudas sobre el programa “Más simple” que se acerquen a las oficinas donde personal calificado los guiará.



ENTREGAS SEGÚN FINALIZACION DE DNI



La entrega se realizara en el Palacio Municipal hasta el 31 de octubre. En la Subsecretaria de Modernización aunque también se informará vía telefónica a los beneficiarios. O, aquellos que deseen conocer si resultaron beneficiados pueden hacerlo consultando a través del whatsapp 379 506-3979.



MIÉRCOLES 23/10 DNI TERMINADOS EN 5-6

JUEVES 24/10 DNI TERMINADOS EN 7-8

VIERNES 25/10 DNI TERMINADOS EN 9-0

Y del 28 al 31 de octubre deben acercarse aquellos que no pudieron retirar su tablet (en el día establecido según su terminación de DNI) de 8 a 12.30 Y serán atendidos por orden de llegada en la Subsecretaria de Modernización.

Los beneficiarios deben acercarse con su DNI y una fotocopia del mismo. En caso de que designen a una persona para que lo retire ésta debe traer su DNI y una fotocopia del mismo, el DNI del beneficiario y una fotocopia junto con una nota que indique la autorización a esa persona para retirar la tablet.



LOS BENEFICIARIOS EN PRIMERA PERSONA



Paulino Rodríguez del barrio Villa García junto a su hija pasaron a retirar su tablet. Recibieron un mensaje que los invitaba a acercarse a las oficinas de la Subsecretaria de Modernización. “Está aprendiendo, aparte nos dieron la información para aprender en un curso”, señaló su hija quien lo acompaño. Destacaron esta iniciativa y, su hija agregó: “Me parece perfecto, esto está muy bueno, porque por ahí hay gente como él que no tiene la posibilidad de acceder (comprarse) algo así y esto les permite estar conectados”.

Beatriz Dominga Ortiz, del barrio Libertad paso a retirar su tablet “re contenta, re feliz”. “Me entere por medio de una compañera del Centro de Jubilados de Playa Miramar, mi hija me hizo el trámite por Internety entonces obtuve el premio”, señaló.

José Francisco Medina, del barrio Nuevo comentó: “Caminando por ahí me entere y esto es lo más lindo que tengo ahora”. Al hacer referencia a su uso y utilidad indicó que no sabe usar la tablet pero “tengo 11 hijos que me van a enseñar y además voy a hacer el curso”.

Olga Barrios, también del barrio Nuevo comentó que escucho por la radio y se acercó a averiguar. “Desde el 4 de septiembre ya está mi tablet acá. Me parece muy buena la iniciativa, me voy a ir a la capacitación y agradezco esta inclusión”, señaló.