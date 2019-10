Encapuchados entraron a una casa y asaltaron a una familia

Miércoles, 23 de octubre de 2019

Los ladrones estuvieron en la vivienda por media hora y dejaron maniatada a la propietaria e hijos. Ocurrió a pocos metros de donde aconteció el atraco contra el hermano del Intendente de la localidad correntina. Ambos delitos se produjeron bajo la misma modalidad.





En la localidad de Saladas, una familia vivió momentos de terror cuando cuatro desconocidos ingresaron a su casa, los maniataron, amenazaron y se llevaron alrededor de 10 mil pesos, joyas y otros elementos de poco valor. Dentro de la vivienda se encontraba una mujer y sus hijos que fueron abordados por el cuarteto de “invasores”, que tapaban sus rostros con capuchas.



Aparentemente la vivienda es propiedad de un comerciante conocido en la localidad, que en ese momento no estaba. El hecho se produjo en el barrio Dos de Noviembre, pasada la medianoche, cuando la mujer fue sorprendida por los ladrones, que taparon sus rostros para evitar ser identificados a través de las cámaras de seguridad que había en la zona.



Hasta el momento no hubo detalles con respecto a cómo es que se produjo el ingreso de los delincuentes. Lo cierto es que la mujer y sus hijos fueron sorprendidos, ante lo cual no ofrecieron resistencia ante el temor de que los sujetos pudieran estar armados.



Los delincuentes estuvieron media hora en la vivienda, buscando dinero. Aparentemente les exigían a los damnificados que digan dónde se encontraba una caja fuerte, que supuestamente estaba dentro de la residencia.