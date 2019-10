Piñera llamó a la oposición a dialogar y Bachelet rompió el silencio

Martes, 22 de octubre de 2019

El presidente del vecino país se reunirá con los titulares de todos los partidos políticos, mientras que la exmandataria y alta comisionada de la ONU pidió respetar los derechos humanos.





El presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunció desde el Palacio de la Moneda que se reunirá con representantes de los partidos políticos de la oposición para entablar una mesa de diálgoo que logre encauzar una situación sociopolítica mientras el país se desangra entre incidentes cruzados y unas fuerzas de seguridad que reprimen a sangre y fuego.



Ya suman 13 los muertos por distintos hechos registrados en el país desde el lunes pasado y la espiral de violencia parece imparable.



Según adelantó Piñera, hoy mismo se encontrará con la dirigencia de su país "para poder explorar y avanzar hacia un acuerdo social que permita acercarse con rapidez y eficacia hacia mejores soluciones a los problemas que aquejan a los chilenos".



Además, defendió su decisión de decretar el toque de queda y el estado de excepción, que generó desde secuestros por parte de uniformados hasta detenciones masivas y a mansalva a cualquier hora del día.



También insistió en culpar del desastre social que vive Chile a "grupos de delincuentes organizados" que "planifican con alevosía y maldad los desórdenes, sin respetar la vida humana y dispuestos a destruir".



"Sé que ha veces he hablado duro contra la violencia y la delincuencia, pero compréndanme, lo hago porque me indigna ver el daño y dolor que esta delincuencia provoca, porque es mi responsabilidad mantener el orden público y la seguridad, la violencia no va a prevalecer en Chile", dijo, tendiéndole la mano a los Carabineros, que se mueven por el país trasandino con una impunidad inédita desde que en 1990 se recuperó la democracia tras la noche pinochetista.



Por su parte, y terminando con un silencio que mantenía desde que el lunes pasado comenzaron los desmanes en su país, la expresidenta Michelle Bachelet, en su rol de alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, llamó a establer el diálogo. .



"Exhorto al gobierno a que trabaje con todos los sectores de la sociedad hacia soluciones que contribuyan a calmar la situación", dijo Bachelet, quien también llamó a los manifestantes que salgan a las calles "de forma pacífica". También convocó al gobierno de Sebastián Piñera a asegurar que el derecho a la libertad de expresión sea "respetado".



La dirigente chilena admitió que hay "acusaciones inquietantes del uso excesivo de la fuerza" por parte de Carabineros y los militares, al tiempo que pidió que todos los actos que han derivado en heridos y muertos sean objeto de "investigaciones independientes, imparciales y transparentes".



"También estoy alarmada por las denuncias de que a algunos detenidos se les habría denegado acceso a abogados, tal y como es su derecho, y que otros han sido maltratados en detención", señaló y pidió al Estado chileno que respete "los estándares internacionales de derechos humanos".