Se conocen más detalles del asesinato del prestamista

Martes, 22 de octubre de 2019

Un golpe en la nuca y un puntazo profundo fueron causales del deceso del prestamista. La agresión ocurrió en una rotisería. Desde allí trasladaron el cadáver adentro de un freezer en la camioneta de un fletero. Hallaron el celular de la víctima sobre una casa.





El pres­ta­mis­ta ase­si­na­do la se­ma­na pa­sa­da en la ciu­dad de Co­rrien­tes su­frió dos he­ri­das que pro­vo­ca­ron su muer­te: una en la ca­be­za, pre­sun­ta­men­te oca­sio­na­da con un ma­zo, y otra en el cue­llo pro­vo­ca­da con un cu­chi­llo. Así se des­pren­de del exa­men re­a­li­za­do en el Ins­ti­tu­to Mé­di­co Fo­ren­se.



Nin­gu­na de las ar­mas fue en­con­tra­da en los pro­ce­di­mien­tos po­li­cia­les por­que ha­brí­an si­do des­car­ta­das por el au­tor del cri­men en un con­te­ne­dor de ba­su­ra, ape­nas un ra­to des­pués del he­cho.



A es­tos de­ta­lles que tras­cen­die­ron en las úl­ti­mas ho­ras se su­ma el ha­llaz­go del te­lé­fo­no ce­lu­lar de la víc­ti­ma. Tal apa­ra­to de co­mu­ni­ca­ción es­ta­ba so­bre el te­cho de una ca­sa cer­ca­na a la ro­ti­se­rí­a, lu­gar en el que ha­bría ocu­rri­do el ho­mi­ci­dio.



De acuer­do a in­for­ma­ción co­no­ci­da, Mar­ce­lo Da­niel Bo­ga­do, de 46 años, fue ata­ca­do en el in­te­rior de la ca­sa de co­mi­das si­tua­da en ave­ni­da La­pri­da al 900 del ba­rrio San Ge­ró­ni­mo.



Las prin­ci­pa­les sos­pe­chas de la au­to­ría ma­te­rial del cri­men re­ca­en so­bre Gus­ta­vo V., de 29 años, quien en la no­che del miér­co­les 16 de oc­tu­bre man­tu­vo un en­tre­di­cho con Bo­ga­do.



El pres­ta­mis­ta al pa­re­cer bus­ca­ba co­brar una deu­da de di­ne­ro al co­mer­cian­te. Pe­ro dis­cu­tie­ron y en ese con­tex­to pri­me­ro lo ha­bría gol­pe­a­do con un ma­zo en la par­te pos­te­rior de la ca­be­za y lue­go le ases­tó un pun­ta­zo.

Se pre­su­me que tras ocu­rrir el ho­mi­ci­dio, Gus­ta­vo V. so­li­ci­tó ayu­da a su com­pa­dre, Ra­úl Ale­jan­dro G., de 31 años, y am­bos pla­ne­a­ron la ma­ne­ra de ocul­tar el ca­dá­ver.



En es­te sen­ti­do se­ría cuan­do car­ga­ron el cuer­po a un fre­e­zer que ha­bía en la ro­ti­se­ría y des­pués con­tac­ta­ron al due­ño de una ca­mio­ne­ta Re­nault Kan­goo pa­ra que hi­cie­ra un fle­te a cam­bio de una su­ma que os­ci­la­ría en los 500 pe­sos.



La he­la­de­ra fue car­ga­da a la pick up sin que, su­pues­ta­men­te, el con­duc­tor su­pie­ra que con­te­nía el cuer­po de Bo­ga­do. “A­pa­ren­te­men­te le di­je­ron que lle­va­ban car­ne de va­ca”, de­jó tras­cen­der una de las fuen­tes con­sul­ta­das.

El tras­la­do se pro­du­jo des­de el ba­rrio San Ge­ró­ni­mo has­ta el asen­ta­mien­to del ba­rrio Doc­tor Mon­ta­ña, lu­gar en el que Ra­úl tie­ne una ca­si­lla pre­ca­ria.

La bús­que­da de Bo­ga­do co­men­zó a par­tir de la de­nun­cia de una fa­mi­liar. Tal per­so­na vi­ra­li­zó la fo­to de la víc­ti­ma en re­des so­cia­les.

Pro­ce­di­mien­tos de efec­ti­vos de la co­mi­sa­ría Vi­ge­si­mo­pri­me­ra co­mo de In­ves­ti­ga­cio­nes Me­tro­po­li­ta­na po­co a po­co con­du­je­ron al prin­ci­pal sos­pe­cho­so y a quien se­ría su en­cu­bri­dor.

An­tes del ha­llaz­go del ca­dá­ver am­bos fue­ron in­da­ga­dos, aun­que has­ta en­ton­ces no ha­bía ele­men­tos pa­ra in­cri­mi­nar­los. Sin em­bar­go, en la ma­dru­ga­da del sá­ba­do Ra­úl G. se que­bró y acu­dió a la co­mi­sa­ría De­ci­mo­cuar­ta a ma­ni­fes­tar que en su ca­si­lla ha­bía una per­so­na muer­ta. En prin­ci­pio tra­tó de des­pe­gar­se, pe­ro las evi­den­cias pos­te­rio­res lo com­pro­me­tie­ron.



Man­chas de san­gre

Los in­ves­ti­ga­do­res del ca­so alla­na­ron la ro­ti­se­ría de­no­mi­na­da “San Jor­ge” y allí re­a­li­za­ron di­fe­ren­tes pe­ri­cias co­mo le­van­ta­mien­to de ras­tros. En es­te me­nes­ter ha­brí­an en­con­tra­do man­chas que se­rí­an de san­gre y se­rán co­te­ja­das con la víc­ti­ma.

A pe­sar de que la­va­ron el pi­so co­mo las pa­re­des, al­gu­nos ras­tros he­má­ti­cos no pu­die­ron ser bo­rra­dos, se­gún tras­cen­dió. Por ello, es­ta­ría co­rro­bo­ra­do con prue­bas fir­mes que el es­ce­na­rio del cri­men fue ese lo­cal arren­da­do por Gus­ta­vo V.

Los ob­je­tos usa­dos pa­ra con­su­mar el ho­mi­ci­dio no fue­ron en­con­tra­dos por­que al pa­re­cer los arro­ja­ron aque­lla no­che a la ba­su­ra.

Bo­ga­do vi­vía en ca­lle Re­con­quis­ta del ba­rrio Vi­lla Ra­quel y re­a­li­za­ba prés­ta­mos de di­ne­ro de ma­ne­ra in­for­mal.

Las co­bran­zas, por lo ge­ne­ral, las ha­cía en per­so­na, a ve­ces acom­pa­ña­do de al­guien que ofi­cia­ba de cus­to­dio.

En una oca­sión la Po­li­cía lo de­mo­ró en el in­te­rior de un ca­je­ro elec­tró­ni­co don­de re­a­li­za­ba ex­trac­ción de di­ne­ro con de­ce­nas de tar­je­tas de de­bi­do, re­te­ni­das a las per­so­nas que le de­bí­an. Era la ma­ne­ra de ase­gu­rar­se el pa­go.