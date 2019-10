Procesamiento judicial confirmado para el exintendente Cemborain Martes, 22 de octubre de 2019 Es en una causa por usurpación de cargos y títulos. Por su parte, se revocó la situación de Diego Caram, actual jefe comunal, ya que su accionar no configuró ningún delito.



La Cá­ma­ra de Ape­la­cio­nes en lo Cri­mi­nal de Mer­ce­des con­fir­mó ayer par­cial­men­te el pro­ce­sa­mien­to del exin­ten­den­te Víc­tor Cem­bo­rain por in­cum­pli­mien­to de los de­be­res de fun­cio­na­rio pú­bli­co. Se tra­ta de una cau­sa ini­cia­da en 2016 a ra­íz de una de­nun­cia ra­di­ca­da por el Con­ce­jo De­li­be­ran­te de Mer­ce­des, por la de­sig­na­ción irre­gu­lar de Die­go Ca­ram co­mo se­cre­ta­rio de Go­bier­no y Al­do Cel­so Juá­rez co­mo se­cre­ta­rio de Obras y Ser­vi­cios Pú­bli­cos.





La Car­ta Or­gá­ni­ca de la ciu­dad de Mer­ce­des exi­ge que los se­cre­ta­rios se­an de­sig­na­dos por el Eje­cu­ti­vo, con acuer­do del Con­ce­jo De­li­be­ran­te.

La Cá­ma­ra con­fir­mó par­cial­men­te el pro­ce­sa­mien­to de Cem­bo­rain al en­ten­der que la de­sig­na­ción de Juá­rez, quien no te­nía los re­qui­si­tos mí­ni­mos exi­gi­dos pa­ra ser de­sig­na­do en el car­go, pun­tual­men­te ca­re­cía de la re­si­den­cia mí­ni­ma in­me­dia­ta en el mu­ni­ci­pio de tres años.

La nor­ma san­cio­na al fun­cio­na­rio pú­bli­co que pro­pu­sie­re o nom­bra­re pa­ra car­go pú­bli­co, a per­so­na en quien no con­cu­rrie­ren los re­qui­si­tos le­ga­les.

Tam­bién se con­fir­mó el pro­ce­sa­mien­to de Juá­rez, quien acep­tó el car­go ca­re­cien­do del re­qui­si­to de re­si­den­cia, pe­ro en­ten­dien­do la Cá­ma­ra que la con­duc­ta de és­ta en­cua­dra­ba en el mis­mo de­li­to que quien lo de­sig­na­ra.

En tan­to a tra­vés de su de­fen­sa, Ca­ram -­en dos re­cur­sos acu­mu­la­dos materialmente-­cues­tio­nó que se le hu­bie­ran im­pu­ta­do los de­li­tos de usur­pa­ción de au­to­ri­dad, tí­tu­los y ho­no­res. Es­ta vez la Jus­ti­cia lo des­pe­gó de la acu­sa­ción y re­vo­có su pro­ce­sa­mien­to. Al no te­ner el aval del Con­ce­jo, Ca­ram en ese mo­men­to ob­tu­vo una me­di­da cau­te­lar del fue­ro Con­ten­cio­so Ad­mi­nis­tra­ti­vo.

Es­ta re­so­lu­ción lle­ga una se­ma­na des­pués que “El Paiu­bre” se con­vir­tie­ra en un pol­vo­rín po­lí­ti­co. Cem­bo­rain acu­só a Ca­ram de co­brar 150 mil pe­sos de suel­do y li­qui­dar “74 pla­nes, que ha­cen ca­si un mi­llón de pe­sos por mes”, con lo que cal­cu­ló que “se es­tán lle­van­do 5 mi­llo­nes de pe­sos “des­ho­nes­ta­men­te del Mu­ni­ci­pio”. La de­nun­cia mo­ti­vó in­clu­so alla­na­mien­tos al Pa­la­cio Co­mu­nal y ge­ne­ró una rup­tu­ra en­tre los ex­so­cios.