Gallardo confirmó la formación de River para el Superclásico Lunes, 21 de octubre de 2019 El entrenador Millonario eligió a los mismos once que disputaron el partido de ida para jugar en la Bombonera. Además, adelantó que su equipo saldrá a buscar un gol.



Marcelo Gallardo confirmó el equipo para la revancha con Boca. El entrenador de River pondrá la misma formación que disputó el partido de ida en el Monumental.



“Lo tengo decidido desde hace unos días… Armani, Montiel, Martínez Quarta, Pinola, Casco, De La Cruz, Palacios, Enzo Pérez, Nacho Fernández, Suárez y Borré”, dijo el entrenador en la conferencia de prensa que brindó este lunes en el Monumental.





Lee también: Almendra sería la sorpresa de la formación de Boca

“Estamos preparados para plantarnos de acuerdo a las necesidades de Boca, sin resignar a lo nuestro, sin pensar que vamos a ir a cuidarnos. No vamos a cambiar nuestra forma de jugar, nuestro estilo, nos sentiríamos incómodos. Eso los jugadores lo saben, por eso tienen esa seguridad”, explicó.





“Intentaremos hacer un gol, jugar con la desesperación de Boca. Estamos preparado para todo. Tenemos una ventaja que defender”, expresó.



“Los jugadores están tranquilos, pero no están relajados. En algunos momentos, los partidos se pueden presentar hasta desfavorables. Esperemos que podamos controlar esos ataques y esa presión de Boca desde el inicio”, agregó.



Gallardo dijo que River deberá administrar “la desesperación de Boca”, que está obligado a convertir al menos dos goles y mantener el cero en su arco para forzar los penales.