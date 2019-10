Ángel De Brito visitó a Lourdes Sánchez y habló de su estado Lunes, 21 de octubre de 2019 "Para los que me preguntan la vi muy bien a Lourdes", comentó Ángel de Brito, uno de los periodistas de espectáculos que más primicias ha dado en el último tiempo. "Se podría haber muerto, pero la sacó barata", indicó este domingo.



La bailarina ya había sido intervenida a su regreso de su viaje a Nueva York, Estados Unidos.

Lo cierto es que en la noche del viernes, Lourdes debió ser intervenida de manera urgente.





La bailarina oriunda de Corrientes Lourdes Sánchez fue operada de urgencia este sábado. Está internada luego de que le sacaran las Trompas de Falopio y el apéndice. "Estoy contenta de poder estar...



La mujer del Chato Prada explicó: "Anoche me opereraron de urgencia. Tenía una infección en el útero que me destruyó las trompas, que me las tuvieron que sacar".



"Esa infección llegó al apéndice así que también me lo sacaron", siguió con su fuerte relato. Y cerró: "Por suerte no se siguió propagando, lo agarramos a tiempo, sino era otra la historia".