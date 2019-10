Horóscopo para hoy 18 de octubre del 2019 Lunes, 21 de octubre de 2019 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy

Aries

del 21.03al 20.04

Horóscopo de hoy: Ciertas formas de actuar de amigos cercanos te demostrarán que su amistad ya no es lo que fue en un tiempo.



Amor: Deberás resignarte a dejarle el camino libre a aquella persona que en algún momento compartió sentimientos contigo.



Riqueza: Recuerda que las palabras siempre preceden a las acciones. Asegúrate de manejarte con cautela en tus comentarios.



Bienestar: Recuerda que el respeto no puede ser impuesto o comprado, debe ser ganado a través de acciones y actitudes adecuadas en el tiempo.



Tauro

del 21.04al 21.05

Horóscopo de hoy: No provoques a los demás con tus comentarios ácidos. Trata de medir tus palabras porque el ambiente está muy caldeado.



Amor: Tiene pareja tiene plena confianza en ti y no cree que seas capaz de serle infiel. Piensa antes de enredarte en una aventura.



Riqueza: Ten cuidado de tus compañeros de trabajo y deja bien en claro cuál es límite, porque hay posibilidad de traiciones.



Bienestar: Tu ajetreada agenda hace que almuerces a cualquier hora. Trata de tomarte tu tiempo y alimentarte bien, tu organismo merece que lo trates mejor.



Géminis

del 22.05al 21.06

Horóscopo de hoy: La claridad mental dominará tu día. Aprovecha para iniciar cambios en tu casa, le hará bien un nuevo color en las paredes.



Amor: Si buscas a la pareja perfecta, nunca la encontrarás. Desde ahora sé más realista en el amor o siempre vivirás desilusionándote.



Riqueza: Si quieres que tus proyectos vean la luz, busca el apoyo de gente capacitada, que tenga tus mismos intereses y metas.



Bienestar: Dedícale un tiempo a tu salud. Hacerte un chequeo general porque te vendrá bien para saber cómo está funcionando tu organismo.



Cáncer

del 22.06al 23.07

Horóscopo de hoy: Tu familia te reclama, hace tiempo que no los visitas. Hoy sería bueno que los llames, les hará muy bien.



Amor: No creas que todos tus problemas fueron obra del destino. Fuiste el protagonista, hazte cargo de la parte que te corresponde.



Riqueza: Sientes pasión por tu trabajo, pero tu familia te reclama mayor presencia. Hazte un tiempo para disfrutar con los tuyos.



Bienestar: Trabajas demasiado y tu familia te reclama más tiempo. Trata de encontrar un equilibrio en tus horarios para poder cumplir con todos.



Leo

del 24.07al 23.08

Horóscopo de hoy: Todos veneran tu elocuencia y poder de argumentación, pero hoy alguien te dejará mudo, sin saber qué decir.



Amor: Tu vida en pareja estará rodeada por el misterio. Tu pareja actúa de manera extraña y se justificará con mentiras insostenibles.



Riqueza: Deja de delegar responsabilidades en gente que no está capacitada y hazte cargo de lo que te compete. Sé responsable.



Bienestar: No intentes apresurar el curso de los hechos. Tu ansiedad te está matando, contrólala o echarás todo a perder. Haz ejercicios de relajación.



Virgo

del 24.08al 23.09

Horóscopo de hoy: Siempre te gusta salirte con la tuya y hacer lo que quieres, pero hoy aparecerá una persona te manejará a su antojo.



Amor: Cada tanto es bueno hacer algo para reafirmar el amor. Planea un viaje con tu pareja a un lugar paradisíaco.



Riqueza: Apostando al futuro podrás asegurarte el presente. No vivas sólo el momento, ten una perspectiva a largo plazo.



Bienestar: No dejes que los demás te juzguen por tus deseos. Tú estás convencido de lo que quieres y sabes cómo lograrlo, así que no hagas caso.



Libra

del 24.09al 23.10

Horóscopo de hoy: Estás acostumbrado a que los demás hagan lo que tú quieres. Pero hoy alguien te demostrará que tu poder no es indestructible.



Amor: Los celos no te llevarán a ningún lado, lo único que lograrás es que tu pareja se harte de ti y decida terminar la relación.



Riqueza: Los esfuerzos comienzan a rendir frutos. Apostaste a largo plago plazo y ahora podrás disfrutar de lo que cosechaste.



Bienestar: Dile no a tantos hidratos de carbono y grasas. Si sigues así, te costará tiempo y esfuerzo bajar los kilos de más. Aliméntate mejor.



Escorpio

del 24.10al 22.11

Horóscopo de hoy: Estás acostumbrado a que cumplan con tus caprichos, pero hoy alguien se rebelará y no sabrás cómo reaccionar ante este hecho.



Amor: Tu pareja te defraudó. Depositaste toda tu confianza en ella y no le importó. Te pedirá una segunda oportunidad, no se la des.



Riqueza: Cuentas con todo a favor para que tus proyectos salgan de maravillas, trata de no arruinarlos eligiendo de manera equivocada.



Bienestar: No eres de los que ama visitar al médico, pero sería bueno que te realices un chequeo general. Siempre es bueno saber si uno está sano.



Sagitario

del 23.11al 22.12

Horóscopo de hoy: Has trabajado duro todo este tiempo y hoy tus superiores te lo reconocerán. Prepárate, surgen grandes oportunidades laborales.



Amor: El amor se presentará bajo la forma de una amistad. Hay alguien de tu círculo íntimo que te ama en silencio desde hace tiempo.



Riqueza: Siempre eliges por intuición, pero esta vez será necesario el razonamiento. Es una decisión importante la que debes tomar.



Bienestar: Tu forma de ser hace que en cada ámbito que te muevas, generes amistades. Pero sé más selectivo, no todas son sinceras.



Capricornio

del 23.12al 20.01

Horóscopo de hoy: Sentirás la necesidad de comunicarte con un amigo de la infancia que no veías hace larga data. Organiza una reunión con el.



Amor: Iniciarás el fin de semana con ciertas noticias desalentadoras sobre cierta posible conquista. No te desanimes.



Riqueza: Lograrás ver a tus falencias económicas desde otro punto de vista, abriendo un panorama totalmente nuevo para ti.



Bienestar: Disfruta la vida a su máximo exponente en cada oportunidad que tengas, cada segundo, cada minuto es irrepetible e irrecuperable.



Acuario

del 21.01al 19.02

Horóscopo de hoy: Te invadirá la nostalgia cuando ciertos recuerdos te tomen por asalto en el día de hoy. No dejes que esto te deprima.



Amor: Sentirás que el recuerdo de una pareja de tu pasado opaca rotundamente toda posibilidad de rehacer tu vida. No lo permitas.



Riqueza: Utiliza tu tiempo libre de la jornada de hoy para meditar profundamente esas ideas que están rondando tu mente.



Bienestar: Son las dificultades atravesadas en el haber de la pareja las que le dan la solidez para poder proyectarse exitosamente hacia el futuro.



Piscis

del 20.02al 20.03

Horóscopo de hoy: Hoy no hagas caso a los comentarios de tus compañeros, porque pretenden sacarte de las casillas. No entres en su juego.



Amor: No veas a esta relación como un contrato entre dos. La pareja es algo que se construye, así que comprométete más con tu pareja.



Riqueza: Tu sentido práctico y tu eficiencia en la resolución de problemas será lo que tus superiores admirarán de ti. Felicitaciones.



Bienestar: Para estar saludable no bastará que te cuides en las comidas y hagas ejercicios físicos. También te convendría realizarte un chequeo general.