Murió sexagenario que estaba internado por un accidente vial

Lunes, 21 de octubre de 2019

Se llamaba Teodoro González. El día del siniestro de tránsito, el 14 de octubre, ya había fallecido un primer damnificado: Ramón Borda.







Hace poco más de una semana, entre las localidades de Esquina y Goya, se produjo un choque frontal entre una camioneta y un automóvil, que terminó con la vida de uno de los protagonistas. Ayer se conoció que otro de los damnificados del hecho, falleció durante el sábado mientras se encontraba hospitalizado en la ciudad de Goya.



El primer fallecido fue identificado como Ramón Borda de 45 años, quien perdió la vida el 14 de octubre, cuando se produjo el incidente de tránsito sobre Ruta Nacional 12.



Durante el pasado sábado, falleció una segunda víctima: Teodoro González de 65 años, quien estaba internado en Goya. Según las fuentes consultadas, el sexagenario no solamente estaba muy grave ante las lesiones sufridas por el choque frontal, sino que además tenía varios problemas de salud, por lo que nada pudieron hacer los médicos del Hospital “Camilo Muniagurria”, para salvarlo.

El choque se produjo sobre el kilómetro 731 de la Ruta 12, en cercanías al puente Paso San Juan, donde ocurrió el choque entre una camioneta Peugeot 807 y un Volkswagen Gol.



El primero rodado llevaba a algunos pacientes que se dirigían al hospital de Goya. Allí estaba González. En tanto, el Gol era guiado por Borda, quien murió tras el choque. Los datos conocidos por época en ese momento, dieron cuenta que Borda era oriundo de Tres de Abril.

Lo que se supo es que aparentemente Borda habría cruzado de carril con su coche, tras lo cual no pudo evitar impactar de frente contra la camioneta que venía en el carril contrario.



Cifras fatales

Así es que lamentablemente hubo dos muertes a consecuencia del terrible accidente, que elevó a 130 la cantidad de muertos registrados en la provincia en lo que va del año, a consecuencia de accidentes de tránsito.

Por poco fue tragedia

Asimismo durante la mañana en la ciudad de Corrientes, más precisamente cerca de la esquina de avenida Armenia y pasaje Galarza, ocurrió el choque entre un automóvil y una moto, tras lo cual el coche se estrelló contra una vivienda quedando sobre la vereda. Por fortuna, no hubo lesionados graves.

Según se indicó, el automovilista habría cruzado al carril contrario y chocó a la moto. En el auto iba Santiago Rinesi, quien manejaba, y Federico Burgos.

Roberto Romero era quien iba en moto. Los tres registraron sólo algunos golpes.