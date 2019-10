Un estadio argentino fue elegido para albergar la final de la Sudamericana 2020

Viernes, 18 de octubre de 2019

Luego de una reunión de Consejo en la sede de la Conmebol, quedaron definidas las sedes de las finales continentales del año próximo





Dirigentes de la Conmebol se convocaron esta mañana en Luque, Asunción, para llevar adelante una reunión de Consejo en la que quedaron definidas las sedes de las finales continentales de 2020, entre otras cuestiones. Pasadas las 12 del mediodía, hicieron el anuncio oficial.



El mítico y renovado estadio Maracaná fue el designado para albergar la final de la Copa Libertadores 2020 el sábado 21 de noviembre. Le ganó la pulseada a otros siete escenarios que figuraban en carpeta: el Mineirao de Belo Horizonte, el Arena do Gremio y el Beira Río de Porto Alegre, el Morumbí y el Arena Corinthians de San Pablo, el Nacional de Lima en Perú y el Mario Alberto Kempes de Argentina.



Y justamente la cancha cordobesa, que estaba apuntada para ambas competiciones, se quedó con la organización de la final de la Copa Sudamericana 2020 pautada para el sábado 7 de noviembre. Las otras opciones que se barajaron fueron el estadio Único Ciudad de La Plata (Argentina), el Mané Garrincha de Brasilia y nuevamente el Nacional de Lima.



El ex Chateau Carreras tiene historia en eventos futbolísticos de relevancia. Con su anterior nomenclatura fue una de las sedes durante el Mundial 1978 (albergó ocho partidos), de la Copa América 1987 (cuatro partidos) y el Mundial Juvenil Sub 20 en 2001 (nueve partidos incluida una de las semifinales). Rebautizado como Kempes, fue uno de los estadios utilizados en al Copa América 2011 (cuatro partidos). Además, este año allí se desarrolló la final de la Copa Superliga entre Tigre y Boca.







¿Qué se tuvo en cuenta a la hora de la designación de estadios para las finales? Los criterios fueron la visión, el concepto y legado de la propuesta, las características técnicas de la cancha y campos de entrenamiento, los requisitos de seguridad, movilidad y alojamiento, y los diversos aspectos sociales, políticos medioambientales y comerciales. La Conmebol informó que un equipo de asesores técnicos de diversas áreas elevó un puntaje a cada candidatura.



En vísperas de la disputa de las actuales finales de la Libertadores 2019 (sábado 23 de noviembre en el estadio Nacional de Santiago de Chile), que debe resolver sus llaves de semifinales compuestas por Boca, River, Flamengo y Gremio, y de la Sudamericana 2019 (sábado 9 de noviembre en el estadio General Pablo Rojas “La Nueva Olla” de Asunción) entre Colón de Santa Fe e Independiente del Valle de Ecuador, van tomando forma las ediciones del año próximo.