Policías rescatan a joven que era golpeada por su ex pareja Viernes, 18 de octubre de 2019 La joven fue perseguida por el hombre hasta el canal Chiappe donde este la agarró del cuello para estrangularla. La policía respondió al llamado de los vecinos e impidió que fuera un nuevo femicidio.



Anoche una mujer caminaba junto a su hermana en la localidad de Goya cuando se cruzó con su ex pareja que la estaría siguiendo. La mujer al verse intimidada ya que recibía violencia de género anteriormente por parte de este hombre, corrió hasta el canal Chiappe donde fue alcanzada por su ex pareja y tomada del cuello para estrangularla.



Ante los llamados constantes de los vecinos, personal policial de la comisaría segunda acudió al lugar e impidió que siguiera la brutal golpiza. El hombre intentó huir, pero fue rápidamente encontrado por la policía quedando detenido y a disposición de la justicia.