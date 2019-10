Horóscopo para hoy 18 de octubre del 2019 Viernes, 18 de octubre de 2019 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy

Aries

del 21.03al 20.04

Horóscopo de hoy: No busques pretextos poco creíbles para justificar tus errores. Sé más responsable y hazte cargo de tus desaciertos.



Amor: Las diferencias de criterio son muy notables. No coinciden en nada, así que por su bien lo mejor es que la relación finalice.



Riqueza: Estás convencido de que las decisiones tomadas son las correctas, así que no dudes si alguien viene con elucubraciones raras.



Bienestar: Es posible que no sepas lo que quieres, pero sí sabes lo que no quieres. La seguridad frente a los cambios es lo que te hará madurar.





Tauro

del 21.04al 21.05

Horóscopo de hoy: Si buscas un consejo, recurre a tu familia. Tus amigos no son del todo objetivos, pero tu familia tiene una visión más amplia.



Amor: Desconfiado, ya no crees en las excusas que te da tu pareja. Sospechas, pero no tienes manera de comprobar nada.



Riqueza: El ahorro es la base de la fortuna, pero tú ya estás ahorrando por demás. No seas tacaño a la hora de hacer regalos.



Bienestar: Aparecerán nuevas amistades. Un cambio de ámbito te pondrá en contacto con personas de otra generación, que formarán parte de tu vida.



Géminis

del 22.05al 21.06

Horóscopo de hoy: Sucederá algo que te hará pensar que quienes dicen ser tus amigos no son tan sinceros como parecen. Analízalos mejor.



Amor: Es inevitable que te enamores de esa persona que anda coqueteándote. Pero ten cuidado porque ella no está sola.



Riqueza: Cuentas con el apoyo de familiares y amigos para iniciar ese proyecto que tienes entre manos. No dudes, arranca.



Bienestar: Lograrás las cosas a tu manera, de la forma que te las habías propuestos. Tu intransigencia es imbatible, sigue por ese camino.



Cáncer

del 22.06al 23.07

Horóscopo de hoy: Trata de que nadie te aleje de tu buen humor. Hoy no tienes ganas de escuchar reclamos ni problemas, sólo dedícate a ti.



Amor: Busca la ayuda de tu pareja para resolver los problemas económicos que aparecerán. Ella será tu sostén en este momento.



Riqueza: Vives pendiente del trabajo y no disfrutas de las pequeñas cosas que suceden a tu alrededor. Conéctate más con los tuyos.



Bienestar: La nostalgia no te ayudará en este momento. Enfócate en lo que vendrá y apóyate en aquellos que te quieren y te respetan.



Leo

del 24.07al 23.08

Horóscopo de hoy: Hoy sientes que nada te conforma y te molesta el estar rodeado de gente. Relájate y regálate un tiempo para ti cuando llegues a tu casa.



Amor: Se acercan tiempos donde los solitarios hallarán compañía y los que están en pareja planificarán un futuro juntos.



Riqueza: Tus últimas vacaciones hicieron que tus ahorros desaparezcan. Es momento de comenzar a achicar gastos y ahorrar.



Bienestar: Trata de mantener una alimentación equilibrada si no quieres terminar haciendo dieta. Beber mucha agua le hará bien a tu piel.



Virgo

del 24.08al 23.09

Horóscopo de hoy: Se te presentarán ciertas oportunidades que no se repetirán. Deberás tomar una determinación bajo una gran presión.



Amor: La fidelidad representará un escollo casi imposible de sortear para ti, deberás madurar más para comprometerte.



Riqueza: Maneja tus comentarios con el recato necesario para no caer en inconvenientes con pares laborales innecesariamente.



Bienestar: Existen barreras que es conveniente no cruzar en lo que a la relación se refiere, pues no tienen vuelta atrás. Manéjate con más cuidado.



Libra

del 24.09al 23.10

Horóscopo de hoy: Los efectos de mantener tus obligaciones cumplidas están comenzando a hacerse sentir más cada día. Cuida más tu cuerpo.



Amor: Que tus inseguridades latentes no vuelvan a alejar a la persona que se encuentra a tu lado. Discútelas con tu pareja.



Riqueza: La primera impresión puede abrirte puertas o hundirte en la inmensidad de la mediocridad. Mucho cuidado con tus superiores.



Bienestar: El paso del tiempo es un erosionador natural para la pareja, pero esto no representa un problema insalvable para nada. El amor devoto es la clave.



Escorpio

del 24.10al 22.11

Horóscopo de hoy: Hoy no pretendas que los demás sigan el tren de tus caprichos. Hacen lo que pueden y cómo pueden, compréndelos un poco más.



Amor: Olvidarás obligaciones y compromisos para entregarte de lleno a tus deseos. Te transformarás en el rompecorazones del zodíaco.



Riqueza: Tu espíritu emprendedor y aguerrido está funcionando a pleno. Mantente firme y lograrás cumplir tus objetivos.



Bienestar: Tu ansiedad te está matando, contrólala o echarás todo a perder. Haz ejercicios de relajación y armoniza tu hogar con velas.



Sagitario

del 23.11al 22.12

Horóscopo de hoy: Si no quieres pelearte con tu familia, lo mejor es que calles ciertos comentarios. A veces conviene optar por el silencio.



Amor: Confía en tu intuición, sueles saber casi todo de una persona sólo con mirarla. Deberás juzgar a alguien que recién conoces.



Riqueza: Decisiones importantes están en juego. Es momento de enfrentar los grandes cambios laborales que están por venir.



Bienestar: Cambiar los muebles de lugar servirá para que las energías de tu hogar se renueven y se alejen las ondas negativas. Comienza hoy mismo.



Capricornio

del 23.12al 20.01

Horóscopo de hoy: Trata de que nadie te saque de quicio. Hoy no tienes ganas de escuchar reclamos ni problemas. Haz oídos sordos.



Amor: Un gran amor, que ya creías olvidado, regresará de manera imprevista y pondrá en jaque tu actual relación.



Riqueza: Tu espíritu emprendedor y aguerrido está funcionando a pleno. Mantente firme y lograrás cumplir tus metas.



Bienestar: Tienes trabajo, salud y un pasar económico que te permite vivir tranquilo. Piensa en ayudar a quienes lo necesiten.



Acuario

del 21.01al 19.02

Horóscopo de hoy: Trata de que las noticias que lleguen hasta ti no logren afectar tu ánimo. El día será denso y te conviene estar de buen humor.



Amor: No presiones a tu pareja para que cumpla tus fantasías sexuales. Para ello deberás trabajar e ir paso a paso.



Riqueza: No permitas que te juzguen por tus acciones. Sólo tú sabes qué es lo mejor para tus proyectos, así que no dudes.



Bienestar: Una alimentación sana y balanceada te ayudará a bajar esos kilitos de más. No son muchos, pero necesitas voluntad para lograrlo.



Piscis

del 20.02al 20.03

Horóscopo de hoy: Hoy puede ser un día especial, todo depende de cómo lo enfrentes. Estate relajado y con la mente abierta a nuevas ideas.



Amor: Piensa en dar un paso más en tu relación. El casamiento servirá para consolidar aún más a esta pareja que va por buen camino.



Riqueza: Deberás elegir entre dos alternativas y ambas parecen muy redituables. Escoge con el corazón y no con la cabeza.



Bienestar: Sé creativo y dale rienda suelta a tu imaginación. Sólo dejando de lado ideas preconcebidas lograrás avanzar en tus proyectos.