Pronóstico para los próximos días Viernes, 18 de octubre de 2019 El Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (ICAA) dio a conocer el informe del Instituto Nacional del Agua (INA) emitido el 16 de octubre, donde señala que para los próximos dos días se prevé la ocurrencia de lluvias y lloviznas aisladas en el Litoral, Paraguay y cuencas de los ríos Uruguay, Iguazú y no regulada del Paraná; con periodos de mejoramientos temporarios.





Entre los días viernes y sábado se pronostican lluvias aisladas en el norte del país, Paraguay y cuencas de los ríos Iguazú y Paraná en territorio brasileño. Para los días domingo y lunes se prevé precipitaciones en el Litoral, Paraguay y extremo sur de Brasil.



Río Paraná



En el río Paraná el caudal se presentó inferior al normal; se registraron lluvias entre 10-60 milímetros en la última semana y se esperan precipitaciones leves a moderadas en la cuenca.



El caudal entrante a Yacyretá sigue siendo inferior a lo normal; no se prevé aumento significativo en el corto plazo, su máximo fue de 9.800 metros cúbicos por segundo mientras que su mínimo se produjo el 16 de octubre con 8.100 metros cúbicos por segundo y un promedio de 10.600 metros cúbicos por segundo. La descarga se mantuvo estable promediando los 10.300 metros cúbicos por segundo. No se espera repunte sostenido en los próximos días.



Los niveles en el tramo agua abajo de Corrientes se ubican en la franja de oscilación de aguas bajas. En Corrientes en la semana siguió con una tendencia a la baja, pasando de un valor máximo de 2,12 metros el 9 de octubre a un mínimo de 1,61 metros el 16 de octubre. Se estima que el nivel en los próximos días se estacione en los 1,70 metros.



En Goya en la última semana se registró un descenso, pasando de un máximo 2,55 metros el 9 de octubre a un mínimo de 2,29 metros el 16 de octubre, con un promedio semanal de 2,46 metros, siguiendo una leve curva descendente llegando a los 2,20 metros aproximadamente el 22 de octubre.



Río Uruguay



En el río Uruguay los caudales se mantuvieron oscilantes. En la última semana se registraron lluvias entre 20-80 milímetros en la cuenca media y de hasta 160 milímetros en la cuenca baja. Se esperan precipitaciones leves en la cuenca baja y puntualmente moderadas en la media-alta en la próxima semana. El aporte de la alta cuenca se mantuvo sin tendencia definida, en valores acotados.



En Santo Tomé el caudal se mantiene con un leve descenso, durante la semana con leve fluctuaciones entre un máximo de 3.050 metros cúbicos por segundo el 09 de octubre a un mínimo de 1.500 metros cúbicos por segundo el 16 de octubre, con un promedio semanal de 2.000 metros cúbicos por segundo.



En Paso de los Libres el caudal disminuyó levemente de 4.400 metros cúbicos por segundo a los 3.000 metros cúbicos por segundo de 16 de octubre, con un promedio semanal de 3.700 metros cúbicos por segundo.