Instalan sala de Informática en una escuela rural.

Viernes, 18 de octubre de 2019

Se llevó a cabo el acto de apertura de una sala de informática en la Escuela Nº 283 Adolfo Badaró, - Colonia Batel, Departamento de Lavalle- lograda mediante un trabajo interinstitucional entre Vialidad Nacional y el Fondo de Desarrollo Rural a través del Programa de Provisión de Servicios de Internet a Escuelas Rurales, encarado por el Gobierno Provincial.





Asistieron el ministro de Producción Jorge Vara y el secretario de Agricultura y Ganadería, Manuel García Olano; de Vialidad (institución que apadrina la escuela), el jefe del 10º distrito Corrientes Carlos Londra y la coordinadora de RSI (Responsabilidad Social Institucional) Maria Sosa y autoridades de Aerolíneas Argentinas.



Este programa iniciado en 2015 y llevado a cabo por el Gobierno Provincial a través del Ministerio de Producción, financiado por el Fondo de Desarrollo Rural y en conjunto con el Ministerio de Educación, se encuadra en el Plan de Desarrollo Integral de la provincia para facilitar el acceso a oportunidades para todos los Correntinos, garantizando una educación inclusiva e igualitaria en la ciudad o en el campo.



Así, el Ministerio de Producción intervino en la colocación de la torre e instalación del servicio de wifi, en tanto Vialidad Nacional gestionó ante Aerolíneas Argentinas la donación de 25 computadoras provenientes de un cambio de tecnología efectuado en la empresa aérea, con destino a esa escuela. Durante el acto se entabló una videoconferencia con el deportista Sebastián Crismanich desde Buenos Aires, para los chicos.



Con estas obras de infraestructura los estudiantes de establecimientos rurales pueden conectarse a Internet para acceder a mayores conocimientos y generar oportunidad de desarrollo económico y productivo de cada zona, brindando las herramientas necesarias para formar los recursos humanos capaces de hacer frente al nuevo escenario tecnológico y a los actuales desafíos de la provincia en sus cadenas productivas.



El ministro explicó ante una pequeña audiencia compuesta por docentes y alumnos sobre el Programa para escuelas rurales; las obras de enripiado efectuadas durante estos últimos 3 años a través del FDR y que esperan cubrir todos los caminos de la provincia en el 2021 y la importancia de la educación como preparatoria de las tecnologías que se vienen. "La producción es importante pero primero viene la educación porque sin ella es imposible manejar las nuevas tecnologías, y por eso deben tener el acceso porque muchas de las profesiones que hoy tienen sus padres quizás no existan más y por eso deben estar preparados", señaló aclarando la coincidencia de concepto con Vialidad.



Señaló que los ejes: inclusión, la movilización y el desarrollo, "están muy vinculadas entre sí y es imposible el desarrollo equilibrado sin inclusión".



Destacó finalmente la importancia de la conectividad tanto en la faz social como productiva, teniendo en cuenta que la mayoría de los trámites se efectúan por internet y al no contar con una cobertura total de la telefonía móvil en las zonas rurales debido a la falta de interés de las empresas por la dispersión de habitantes, poseer esta herramienta es fundamental. "Y esa conectividad también incluye a los caminos; caso contrario no hay desarrollo", finalizó.