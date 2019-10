Dietrich con Valdés: “Es enorme el plan de obras que tiene el Gobierno nacional en Corrientes”

Viernes, 18 de octubre de 2019

El gobernador Gustavo Valdés recibió al ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, con quien recorrió las obras que se ejecutan sobre la sobre la Ruta Nacional N° 12 para transformar en autovía el tramo de la capital provincial, entre los controles de Riachuelo y Santa Ana.



“Es enorme el plan de obras que tiene el Gobierno nacional en Corrientes, que se suma a todas las que lleva adelante el Gobierno provincial”, aseguró allí el funcionario nacional, mientras que el mandatario correntino agradeció “a Mauricio Macri, porque ha hecho la obra que nosotros necesitamos para desarrollarnos”.



Pasadas las 16:30, Valdés y Dietrich arribaron al kilómetro 1.031 de la RN 12, frente a la Escuela Eragia, donde actualmente se concentran los mayores trabajos para transformar esta ruta en autovía. Allí también estuvieron la gerente Región NEA de Vialidad Nacional, Ingrid Jetter y los ministros de Producción, Jorge Vara y de Obras y Servicios Públicos, Claudio Polich. Observaron así los avances de obra, donde dialogaron con los operarios y atendieron a la prensa.



Cabe destacar, que la obra de 13 km se extenderá desde el control policial de Riachuelo hasta el acceso a Santa Ana, pasando por la Capital, el tramo con mayor tránsito de la provincia. La obra incluirá la construcción de colectoras y de intersecciones a nivel y distinto nivel para garantizar una mayor seguridad vial y acortar tiempos de viaje.



“Vamos a estar recorriendo obras, esta Ruta que es fundamental para la ciudad de Corrientes, para la provincia y que sigue avanzando”, declaró Dietrich, en la ocasión, reparando en que “la lluvia ha hecho que haya menos gente trabajando, pero ya estuvimos acá a principios de agosto, donde hicimos la firma del convenio para la obra de la ruta 126, tan importante y dos meses después, estamos viendo el avance y ahora vamos a estar viajando viendo otras obras”.



Por su parte, Jetter destacó el ritmo de obra para culminar la primera etapa de esta autovía que se denomina “Travesía urbana”. La funcionaria nacional detalló al respecto que ya se completaron 4.200 metros de colectoras en ambos lados de la ruta, entre rotonda Virgen de Itatí y Santa Ana; duplicación de calzada en 2.700 metros, desde Centenario a Armenia-Aeropuerto (a nivel de base); se construyeron 1400 metros de conductos, desde la rotonda Virgen de Itatí a Canal 4 y 2 alcantarillas transversales (Canal 4 y Bejarano); construcción parcial de la rotonda de avenida Maipú (10.000m2); movimiento de suelo en 100.000 m3 a lo largo de la obra; y movimiento de suelo en la Rotonda de la Virgen.



“Es enorme el plan de obras que tiene el Gobierno nacional en Corrientes, que se suma a todas las que lleva adelante el Gobierno provincial y que en estos años claramente va a ser un cambio fundamental en infraestructura vial y obviamente si sigue Mauricio Macri esto va a seguir con este ritmo y se va a potenciar sobre 700 kilómetros de repavimentación de rutas, entre las que están en ejecución y las que se terminaron y 70 kilómetros de nuevas pavimentadas”, aseguró en este marco, Dietrich.



Por su parte, Valdés expresó su agradecimiento con el ministro de Transporte, “porque durante estos tres años y medio de gestión nos ha apuntalado con obras que son esenciales para los correntinos y por supuesto agradecemos al presidente de la Nación, a Mauricio Macri porque ha hecho la obra que nosotros necesitamos para desarrollarnos”.



Luego, el mandatario llamó a la reflexión al a entender que “ningún cambio se produce de repente y de golpe, sino se tiene en vista el mediano plazo”, sosteniendo que “estas son las obras que nosotros necesitamos y que reclamábamos durante mucho tiempo, autovías, puertos, rutas, más recursos para enripiar caminos rurales, vías de transporte, reactivación del ferrocarril en la zona sur de la provincia, en definitiva es lo que nosotros queremos que nos siga pasando a los correntinos por eso estamos agradecidos”.



En referencia a la visita de Macri a Corrientes, mañana viernes, Valdés manifestó que “estaremos en una jornada de trabajo con una agenda determinada que ya vamos a dar a conocer en breve, así que vamos a estar trabajando todo el día y esperamos a todos los correntinos a las cinco de la tarde, abajo del Puente General Belgrano, para decir que ‘Sí, se Puede’ y (demostrar así) que los correntinos realmente somos gente agradecida y que no es lo mismo ayudar a Corrientes que olvidarse de nuestra provincia, por eso vamos a estar todos en la marcha, junto con Macri, que sí, se puede”.



Nueva ruta aérea para Corrientes



En otro orden de cosas, Dietrich hizo mención al crecimiento del aeropuerto de Corrientes como “uno de los que más creció en Argentina y esto demuestra el potencial de las low cost, hoy el 60% de los pasajeros de este aeropuerto vienen en empresas low cost y ello permite que los correntinos puedan viajar mucho más, que a Corrientes venga mucho más turismo”, aseguró.



También, adelantó que “se está estudiando la posibilidad de una nueva ruta Jujuy-Corrientes y eso sería un sueño para nuestro país”. “Mauricio asumió con los compromisos que para el próximo gobierno se duplicarán la cantidad de los pasajeros que viajan en el interior del país en avión siendo un objetivo muy ambicioso”, sostuvo el ministro.



En comparación a los problemas de El Palomar aseguró que “estas acciones son políticos, lamentablemente los kirchneristas y cierto grupo de sindicato siempre han resistido a que el interior estén más conectados, que haya más competencia y nos han puesto esta piedra en el camino, lamentablemente con un fallo en justicia difícil de entender, porque se cumplen todos los requisitos de los organismos internacionales, no hay ningún problema con el ruido, todos los aeropuertos del país operan las 24 horas y sólo restringen el Aeropuerto del Palomar reduciendo 9 horas del día para que no funcione” y finalizó “esperemos que esto se revierta en la próxima instancia, en la Cámara Electoral porque es muy importante para el interior de cada una de las provincias de nuestro país que siempre ha estado desconectadas, con pasajes muy caros que hacen imposible que la gente viaje y también para el empleo que genera el Aeropuerto El Palomar”.



En este marco el ministro de Producción, Jorge Vara expresó que “las obras que se están trabajando con Nación, no son solamente lo de la autovía, sino que tienen un listado de obras a través de su organismo”.







En cuanto a la presencia de Macri en Corrientes dijo que “se lo espera con mucha expectativa” y que “vamos a tener un marco con mucha gente muy diversa e inclusive se han comprometiendo en venir personas que no están participando permanentemente en este tipo de actos y eso es lo positivo”.







Sobre la reunión del Consejo Federal de Inversiones realizada ayer en Buenos Aires resaltó que “los montos manejados para Corrientes son muy interesantes para el 2020 y que nuestra provincia está bien posicionada ante el Consejo ya que se prevén importantes líneas de financiamiento para los sectores productivos”.







En ese mismo sentido, Vara reveló que “hoy estuvimos en la zona del Batel donde se está instalando una escuela que patrocina Vialidad Nacional” y en donde: “Nosotros le dimos servicios de internet con una antena en la zona de Costa Batel y fue una actividad muy gratificante”.







RUTA Nª 12 ENTRE PASO DE LA PATRIA E ITATÍ



En la oportunidad, también recorrieron las obras de la banquina pavimentada en la ruta Nacional 12, ubicada en el tramo Paso de la Patria –Itatí, que el pasado viernes 12 de julio de 2019 contó con la repavimentación de la calzada existente y construcción de 34 km mejorando significativamente las condiciones de circulación y seguridad vial de más de 4300 usuarios del corredor por día. Teniendo en cuenta, que la obra fue financiada por el Ministerio de Transporte, a través de Vialidad Nacional.



Esto simboliza un avance muy importante para la provincia de Corrientes para el intercambio productivo, comercial y turístico entre los países del MERCOSUR y en materia de seguridad vial.