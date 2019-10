El cantante Axel fue denunciado por abuso sexual simple

Jueves, 17 de octubre de 2019

El hecho habría ocurrido en 2017 en Cipoletti, Río Negro. La acusación fue ratificada por el Ministerio Público Fiscal de dicha provincia





El miércoles 15 de octubre Axel Patricio Fernando Witteveen fue denunciado ante la Justicia de Cipoletti por un delito contra la integridad sexual. Lo que primero circuló como un rumor en las redes sociales fue confirmado en estas horas por el Ministerio Público Fiscal de Río Negro: “Según el relato de la víctima, se trataría de un abuso sexual simple y habría ocurrido en 2017”, precisa el comunicado.



De manera conjunta con el abogado de la víctima -de quien no trascendió ningún dato, procurando su protección y evitando la revictimización-, los fiscales se encuentran en plena recopilación de evidencias, recabando testimonios. Con una pena que va de los seis meses a los cuatro años de prisión, el abuso sexual simple contempla un contacto físico manifiestamente abusivo, si bien el Ministerio no dio a conocer dentro de qué figura legal se encuadraría la acusación contra el cantante.



La primera parte del artículo 119 del Código Penal establece que se considerará abuso sexual cuando la víctima sea "menor de trece años o cuando mediare violencia, amenaza, abuso coactivo o intimidatorio de una relación de dependencia, de autoridad, o de poder, o aprovechándose de que la víctima por cualquier causa no haya podido consentir libremente la acción”.



El 10 de marzo de este año fue la última vez que Axel se presentó en Cipoletti. Lo hizo luego del show de Soledad Pastorutti, en la Fiesta Nacional de la Actividad Física. A mediados de septiembre el autor de “Celebra la vida” se vio envuelto en una polémica por un video -durante un móvil en vivo- en el cual se observa cómo su colega Tini Stoessel le quita la mano de su hombro, con visible incomodidad.



“Lo que pasó con Tini fue un malentendido -aseguró Axel en diálogo con Teleshow-. Estábamos en un móvil en Telefe, donde éramos 20 artistas con un solo micrófono, con la cucaracha, pasándonos el auricular de uno a otro. Totalmente espontáneo, con el delay lógico de un móvil desde Madrid a Buenos Aires. Y hubo un malentendido, simplemente”.



La repercusión de este hecho motivó a varias jóvenes -muchas, de manera anónima- a volcar en las redes sociales el relato de situaciones de abuso que habría sufrido con Axel. Pocas horas después, la periodista de espectáculos Paula Galloni realizó una acusación pública en su contra, sobre un hecho que había narrado en televisión apenas unas semanas antes, aunque sin dar a conocer la identidad de Axel. "Se me tiró encima, me quiso dar un beso, yo me hice para atrás, y lo empujé. Le dio tanta vergüenza que salió corriendo y se metió en las oficinas de su mánager, y yo me quedé sola”, contó Galloni. Ocurrió durante una entrevista que le había realizado al músico, 12 años atrás.



“Yo tengo la conciencia tranquila, sé quién soy, sé cómo me manejé toda mi vida. Jamás, pero jamás le falté el respeto a nadie; al contrario, me manejo con mucha disciplina y con conducta. Y te repito, no solo en mi carrera, toda mi vida. Porque así me criaron, porque así soy, porque está en mis códigos. Entonces me mantuve en paz porque tengo la conciencia tranquila... es la sensación de que estás parado sobre la verdad”, dijo al respecto el cantante.



Aquí, el comunicado completo del Ministerio Público Fiscal de Río Negro por la denuncia de abuso sexual simple:



Atento al interés público que despertó el caso, el Ministerio Público Fiscal informa que en el día de ayer (15/10), se recepcionó una denuncia por un delito contra la integridad sexual, en la cual se acusa al artista conocido como “Axel”. Según el relato de la víctima se trataría de un abuso sexual simple (art. 119 primer párrafo del Código Penal) y habría ocurrido en 2017.



En conjunto con el abogado de la querella que representa a la víctima, se está trabajando en la obtención de evidencias de cara a fortalecer la investigación que incluyen recepción de testimonios y la solicitud de informes a distintos organismos.



Cabe señalar, que los fiscales que intervienen en el caso mantuvieron comunicación con la víctima esta mañana y que la misma manifestó su deseo de no brindar mayor información pública del caso.



En consecuencia y como es política de este Ministerio Público en pos de la protección de la víctima, de evitar su revictimización y no de no perjudicar el normal avance de la investigación, sólo se informarán de manera oficial los posibles eventos procesales que pudieran darse en el caso (formulación de cargos, control de acusación o juicio), aclarando desde ya que no se brindarán mayores datos del hecho ni de las circunstancias del mismo.