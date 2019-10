La Justicia llamó a indagatoria a tres oficiales de la Armada

Jueves, 17 de octubre de 2019

La jueza de Caleta Olivia, Marta Yáñez, imputó por primera vez a tres oficiales de la Armada en el marco de la causa por la tragedia del submarino ARA San Juan y sus 44 tripulantes.





A casi dos años del inicio de la investigación, la magistrada llamó a indagatoria a los al Capitán de Navío, Héctor Aníbal Alonso, jefe del Estado mayor de la Fuerza de Submarinos; a Hugo Miguel Correa, jefe de Operaciones de Submarinos, y al excapitán de Corbeta, Jorge Andrés Sulia.





Yáñez, sin embargo, no aclaró los motivos de las citación y se limitó a señalar que “los hechos que se les imputan y las pruebas que obran en su contra” le serán comunicados el día de la indagatoria. Los familiares cuestionaron la convocatoria, por considerar que la Justicia no brindó ninguna información relevante acerca de la causa en curso.



El llamado a indagatoria, al que pudo tener acceso este diario, confirma las imputaciones contra los miembros de la Armada pero no lo dice expresamente. Allí la magistrada asegura que su medida se aplica “conforme el estado de autos y encontrándose reunidos los extremos exigidos por el artículo 294 del Código Penal”, pero no da más detalles sobre las acusaciones formuladas.



En abril de este año, cuando se entregaron las imágenes del submarino a los familiares, Yáñez había adelantado que estaba “cerca de llegar a una conclusión” a partir de los restos de la embarcación que desapareció el 15 de noviembre de 2017 y fue encontrada un año y dos meses después a 903 metros de profundidad.



Sulia deberá presentarse el 22 de octubre a las 10 en el juzgado de Caleta Olivia, mientras que Correa, el martes 23 a la misma hora. Alonso tendrá que declarar un día después.



Luis Tagliapietra, padre de uno de los tripulantes del submarino y querellante en la causa, contó que los familiares tienen sentimientos encontrados ante las primeras imputaciones. “Por un lado, bienvenido sea pero, por otro, nos resulta raro que no los hayan detenido, que ocurra a días de las elecciones”, manifestó a Página/12. Tampoco entienden por qué no se dictaron medidas de detención. El principal temor de los familiares es que se los impute por delitos excarcelables.



No obstante, Tagliapietra aclaró que no quieren sacar conclusiones apresuradas, por que al momento ni a los familiares ni a los propios imputados se les notificaron cuáles son los delitos por los que se los imputa. “Los tres no tienen la misma responsabilidad porque cumplían distintas funciones, entonces no se entiende”, aclaró el padre de uno de los 44.



Tampoco hay indicios que puedan ayudar a entender por qué imputaron a ellos y no a los funcionarios nacionales que también pueden llegar a tener responsabilidad en la tragedia, el ministro de Defensa Oscar Aguad y el mismo presidente Mauricio Macri. En la disposición judicial, el llamado a indagatoria parece algo accesorio. A su comunicación le anteceden órdenes de trámites administrativos como la posibilidad de mantener una reunión con los técnicos de la empresa Thyssen Kroup, responsable del Astillero fabricante del Submarino, para que presten colaboración en la investigación.



“La verdad que duele un poco”, subrayó Tagliapietra, quien cuestionó que la magistrada defina las primeras imputaciones en la causa “sin aclarar absolutamente nada”. En mayo de 2019 un grupo de familiares inició un juicio político contra la jueza por “mal desempeño”. “La hemos intentado recusar, no lo logramos. Le iniciamos juicio político y está avanzando”, agregó.