Murió el boxeador que quedó en coma tras sufrir una durísima paliza

Jueves, 17 de octubre de 2019

El estadounidense había quedado inconsciente en el ring y agonizaba desde el sábado pasado. El dolor de Charles Conwell, su rival.





El boxeador estadounidense Patrick Day, que estaba internado en estado crítico tras recibir un brutal nocaut el sábado por parte de su compatriota Charles Conwell en un combate celebrado en Chicago, falleció este miércoles, según confirmó Lou DiBella, promotor de esa pelea, a través de un comunicado.



"Patrick falleció como consecuencia de la lesión cerebral traumática que sufrió en su pelea del sábado. Estaba rodeado de su familia, sus amigos más cercanos y miembros de su equipo, entre ellos su mentor Joe Higgins", escribió DiBella.





Y agregó: "Su amabilidad, su positivismo y su generosidad de espíritu dejaron una marca en todos los que lo conocieron".





En el combate del sábado, Conwell había mandado a Day al suelo en el cuarto y octavo rounds, hasta que en el décimo asalto lo sacudió un derechazo que lo hizo tambalear y un gancho de izquierda, que derivó en el KO. En la caída, Day golpeó su cabeza contra el cuadrilátero e inmediatamente fue atendido por el cuerpo médico.​





Day estaba inconsciente cuando abandonó el ring en camilla y fue trasladado en ambulancia, donde sufrió convulsiones y necesitó un tubo de respiración una vez que llegó al hospital.



Allí fue sometido a una cirugía de emergencia y quedó en coma en "estado extremadamente crítico", según informaron desde su entorno días más tarde.



Desde la pelea del sábado, Conwell aprovechó sus redes sociales para pedirle a la gente que rezara por su rival. Y el lunes publicó una carta en la que compartió el difícil momento que estaba viviendo.



"Querido Patrick Day, nunca quise que esto te pasara. Lo que siempre quise fue ganar. Si pudiera volver atrás, haría todo para que esto no sucediera. Repito la pelea una y otra vez en mi cabeza y pienso qué pasaría si esto nunca hubiese pasado y por qué te sucedió a ti", escribió Conwell.



Y agregó: "Te veo en todas partes y todo lo que escucho son cosas maravillosas sobre vos. Pensé en dejar el boxeo pero sé que no querrías eso. Sé que eres un luchador de corazón, así que decidí no solo pelear sino ganar el título porque eso es lo que querías y eso es lo que quiero".





El boxeador oriundo de Free Port, Nueva York, venía de una derrota en junio ante Carlos Adames en Nueva York. Su balance era de 17 victorias, cuatro derrotas y un empate, desde que debutara como profesional en 2013.



"Patrick no necesitaba boxear. Venía de una buena familia, era inteligente, un egresado universitario, tenía buenos valores y la posibilidad de ganarse la vida de otra manera. Él eligió el boxeo, conociendo los riesgos que cada boxeador afronta cuando se sube al ring. Boxear era lo que Pat amaba hacer. Era lo que lo hacía sentí vivo", contó DiBella en el texto que divulgó este miércoles.



La muerte de Day fue otro durísimo golpe para un deporte que ya había sido sacudido otras dos veces por hechos similares en este 2019. El 23 de julio, el ruso Maxim Dadashev falleció a los 28 años, como consecuencia de las lesiones cerebrales que había sufrido cuatro días antes en un combate de peso welter ante el puertorriqueño Subriel Matías, en Oxon Hill, Estados Unidos.





Y el 25 de ese mismo mes murió el argentino Hugo Alfredo Santillán, de 23 años, cinco días después de haberse desvanecido tras escuchar el fallo de los jueces en un combate de peso liviano ante el uruguayo Eduardo Abreu en San Nicolás.