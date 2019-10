Estudiantes bajó a Colón y será el rival de River en semifinales

Jueves, 17 de octubre de 2019

Igualaron 2-2, en los 90, por los cuartos de final de la Copa Argentina. Y el equipo de Caseros, que está en la Primera Nacional, se impuso por 7-6 en la definición.





Estudiantes de Buenos Aires sueña despierto: dio el golpe ante Colón y se encontrará con el River de Marcelo Gallardo en semifinales de la Copa Argentina. Ya sabe lo que es llegar a esa instancia, lo logró en 2013 cuando lo frenó a San Lorenzo. Ahora quedó como el único sobreviviente del ascenso y va por más.





Un premio por luchar hasta el final y no darse por vencido incluso en la extensa definición por penales que terminó con el remate desviado de Fernando Zuqui, quien había sido figura en los 90 minutos y falló en el remate desde los 12 pasos.



Colón llegaba a este cruce la cabeza partida en tres. Porque su andar irregular en la Superliga y el escaso arrastre de puntos lo obliga a mirar de reojo la tabla de los promedios, pero a su vez se le hace imposible encontrar un foco más atrapante que la final de la Copa Sudamericana que jugará el 9 de noviembre en Asunción frente a Independiente del Valle. Allí buscará alzar el primer título en sus 114 años de historia, nada menos. Y en el medio de eso, la Copa Argentina.



La historia arrancó cuesta arriba en Paraná. Estudiantes de Buenos Aires, líder de la zona 1 de la Primera Nacional, no le dio tiempo de acomodarse, salió con todo y abrió la cuenta con un zurdazo potente y preciso de Angel García. Iban apenas 3 minutos y el Pincha, acostumbrado a las hazañas en el certamen, sacudía al conjunto santafesino, cuyo principal mérito fue reaccionar rápido.



Los mediocampistas marcaron la diferencia. Zuqui llegó dos veces por sorpresa y dio vuelta la historia en el primer tiempo.



En el complemento, el equipo de segunda división se fue quedando sin nafta y a Colón le quedaban espacios para liquidar la historia pero no estaba fino en los metros finales.



Pero el Sabalero se dedicó a defender cuando al partido le quedaba demasiado tiempo. Y como era de esperar, el conjunto de Caseros fue a la carga. Chocó dos veces con Burián, que parecía blindar el arco, pero demasiado hizo ante la arremetida de Impini, que entró solito tras un córner desde la izquierda y definió a quemarropa. El uruguayo tapó, pero dio rebote, y el defensor clavó el 2-2 que estiró la definición a los penales.



Fue 7-6 para el conjunto de Diego Martínez. En el ganador convirtieron Silva, González Metilli, García, Figueroa, Campana, González y Villarreal; falló su remate Impini.Para Colón anotaron Estigarribia, Morelo, Olivera, el Pulga, Aliendro y Fritzler; Altamirano le atajó a Ortiz y falló Zuqui.