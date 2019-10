Lázaro Báez pidió postergar su declaración indagatoria

Miércoles, 16 de octubre de 2019

La abogada del empresario K, preso por lavado, presentó un escrito en el que pidió que su defendido hable en última instancia.





La causa de la ruta del dinero K​ se acerca a su instancia final de alegatos, pero recién será en 2020 cuando se escuche la sentencia contra Lázaro Báez, sus cuatro hijos, Leonardo Fariña, Fabián Rossi, Federico Elaskar y los demás acusados.



Preso por lavado de dinero, el dueño del Grupo Austral había pedido declarar este miércoles, pero a última hora su abogada Elizabeth Gasaro presentó un escrito ante e l Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4) solicitando la postergación de su indagatoria.





"No está justificada la ausencia de Báez, pero como es un mecanismo de defensa, lo citan para el miércoles próximo", confirmó el presidente del TOF, Néstor Costabel.​



En pocas semanas, el juicio de la causa conocida como la Ruta del Dinero K que lleva adelante el TOF 4, integrado además por los jueces María Gabriela López Íñiguez y Adriana Pallioti, cumplirá un año desde que inició.



Las audiencias comenzaron en octubre del año pasado, y los alegatos finales comenzarán en noviembre. Esto genera que la sentencia en este caso se conozca recién el próximo año, y el TOF 4 busca que sea antes del 5 de abril, cuando Lázaro Báez cumplirá cuatro años con prisión preventiva.



Más de cien testimonios se escucharon durante estos meses de juicio. Esta etapa concluirá el 16 de octubre -en principio-, y después de dicha instancia, Báez, a través de su abogada Elizabeth Gasaro había requerido declarar, pese a que al comienzo del juicio había pedido su suspensión. Se fijó para este miércoles su indagatoria, en el primer juicio que lo llevó al banquillo de los acusados y que expuso -según la causa-, una estructura de lavado de dinero nacional y transnacional.



Sin embargo, su abogada defensora pidió a través de un escrito la postergación de su exposición en el juicio que se desarrolla en su contra y otros veinticuatro acusados. Lo mismo ocurrió con su hijo Leandro, quien había pedido ampliar su indagatoria pero finalmente desistió.



Durante las audiencias de declaraciones testimoniales, el empresario preso en el Penal de Ezeiza desde 2016 no asistió al juicio oral. El empresario K, sin embargo está dispuesto a declarar, pero su exposición no quedará tan allegada a las elecciones en principio. Dará a conocer un escrito con su postura sobre la acusaciones que recaen sobre él. Nunca aceptó responder preguntas durante la instrucción de la causa.



El juez Sebastián Casanello procesó tres veces al socio comercial de Cristina Kirchner, por lavado de dinero cuyo delito precedente fue considerado el dinero generado con la obra pública que recibió el empresario K durante el gobierno kirchnerista.



El delito atribuido en esta causa fue considerado un "procesamiento conglobante" por "integrar una banda dedicada a lavar dinero entre 2010 y 2013 agravado por la habitualidad". En esta oportunidad, el juez Casanello tuvo en cuenta el "atesoramiento de fondos en Suiza". Hasta el momento, Lázaro Báez había sido procesado por la exteriorización de dinero y su reingreso al país.



En esta causa, Báez está preso hace más de tres años, y hace pocos meses, su hijo Martín. Además están procesados sus otros hijos, Luciana, Leandro y Melina; Leonardo Fariña, Federico Elaskar, Fabián Rossi, Jorge Chueco y Daniel Pérez Gadín, entre otros.



En el expediente se dio por corroborada la existencia de una estructura de "sociedades y cuentas bancarias en el exterior que permitieron el blanqueo de por lo menos unos sesenta millones de dólares", por eso se les trabó un embargo a los procesados de 600 millones de dólares a cada uno, porque se aplicó la pena máxima: diez veces la suma de dinero que se lavó.



La acusación que durante el juicio se leyó, formulada por el fiscal Guillermo Marijuan, sostiene que los acusados "lograron esa finalidad a través de la adquisición de bienes por un valor de más de dos mil setecientos treinta y cuatro millones de pesos, equivalente a unos ciento ochenta y seis millones de dólares".



Otra de las cosas que quedó confirmada para la justicia es que el origen "ilegítimo de los fondos" que se utilizaron para las maniobras de blanqueo es en el direccionamiento de la obra pública.



El procesamiento vinculó la Ruta del Dinero K con la causa que investiga la defraudación a través de la obra pública, considerando a esta última como el "delito precedente" de las maniobras de blanqueo. El objetivo de la Justicia es llegar a un "mega juicio" de corrupción donde se encuentren todas las causas contra Cristina Kirchner: Obra Pública, Los Sauces SA, Hotesur y La Ruta.