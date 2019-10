Gómez Centurión, contra Estela de Carlotto: “Es la mamá de una terrorista”

Miércoles, 16 de octubre de 2019

El candidato presidencial ratificó su posición en el debate. La titular de Abuelas de Plaza de Mayo lo había tildado de salvaje por sus dichos contra los derechos humanos.







El candidato del Frente NOS ratificó su postura contra las organizaciones de Derechos Humanos.





Durante el debate presidencial del domingo último, realizado en Santa Fe, el candidato del frente NOS, Juan José Gómez Centurión​, apuntó directamente con lo que denominó “el curro de los derechos humanos”, en referencia a los subsidios que reciben las víctimas del Terrorismo de Estado de la última dictadura.



Esa posición provocó la respuesta inmediata de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, quien lo tildó de “salvaje” y pidió que en las elecciones del 27 de octubre, el ex funcionario del gobierno de Mauricio Macri​ “no saque ni un solo voto”.



En las últimas horas, Gómez Centurión ratificó su posición respecto a lo ocurrido durante los años ’70 y apuntó directamente contra la referente de Derechos Humanos: “Estela de Carlotto es la mamá de una terrorista”, aseguró.



En declaraciones a radio Cooperativa, el ex titular de la Aduana pidió que “el Estado diga a quién se le pagó 2 mil millones de dólares”, y manifestó que las víctimas de la última dictadura “trataron de tomar el poder por medio del terror y la guerrilla”.



“Hay organizaciones sociales ,subsidiarias por el Estado, que terminan haciendo política”, añadió, a tono con lo que había manifestado en el debate realizado en Santa Fe.



El martes, Carlotto había cuestionado con dureza la posición de Gómez Centurión: "Espero que este hombre no saque ningún voto, y si lo saca, será de quienes piensan como él, que no son muchos”, apuntó.



En declaraciones a radio Futurock, la dirigente cuestionó al candidato: “Llama a nuestros hijos criminales, terroristas, reivindica la muerte. Fueron delictivas sus palabras, una reivindicación del terrorismo de Estado”.



“Nosotros hemos respetado siempre, nunca hemos ofendido sino que hemos luchado por la Justicia y la Constitución, y este salvaje dice esos disparates”, añadió.