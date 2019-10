Lionel Messi recibió su sexta Bota de Oro para

Miércoles, 16 de octubre de 2019

Es por haber sido el convirtió más goles en una Liga europea. Superó al francés Mbappé.





Lionel Messi recibió su sexta Bota de Oro por haber sido el máximo goleador de Europa de la temporada 2018-19. La distinción cae justo cuando se cumplen 15 años de su debut en el equipo titular del Barcelona.



Messi anotó 36 goles en la Liga de España​, seguido por el delantero francés Kylian Mbappé, del PSG francés, quien señaló 33 tantos.





La ceremonia se realizó en la antigua fábrica de cervezas Estrella Damm, en Barcelona. El rosarino llegó acompañado de su esposa Antonella y dos de sus hijos, Thiago y Mateo, quien subieron al escenario para entregarle el galardón.





Además fueron algunos compañeros del equipo, como Luis Suárez -su gran amigo- y Jordi Alba. También dijo presente Josep Maria Bartomeu, presidente del Barcelona, junto a otros dirigentes como Silvio Elías, Guillermo Amor, Eric Abidal y Ramon Planes. "Muchas gracias por estar acá, en especial mi familia, directivos y compañeros. Luis y Jordi, que son dos grandes culpables que yo pueda recibir este premio un año más", declaró Leo.



Ante la mirada de ellos, cuando le tocó hablar de fútbol, el argentino dijo: "La Champions es algo especial y todos los años la queremos ganar, pero la Liga es lo más importante, te lleva a estar bien en Champions, en Copa del Rey. Es muy difícil no estar bien en la Liga y después competir por Champions. Si bien siempre nombramos la Champions, nunca nos olvidamos de la Liga y de la Copa del Rey",



El evento tuvo el color y la magia del Cirque du Soleil, ese show que le dedicaron al mismo Leo. Ahí, un contorsionista hizo impresionar hasta al mismo Thiago, que no quería ni mirar.



El rosarino es con seis Botas el jugador que más veces lo recibió, seguido por el portugués Cristiano Ronaldo, con cuatro. Además, Messi tiene el récord goleador en una temporada: fue en la edición del 2011-12, cuando recibió por segunda vez el trofeo y marcó 50 tantos.







La divertida entrevista a Messi

Sus hijos no fueron los únicos niños que tuvieron un rol especial en el evento. Leo respondió preguntas de chicos en el momento más divertido de la premiación.



-¿Te das maña para solucionar cosas de la casa?



-La verdad, que nada. No soy de darme maña con las manos para arreglar cosas ni nada. Siempre pido ayuda



-¿Qué tal duermes?



-Soy mañoso con el tema de la almohada, le doy mucha importancia. Pero a la hora de dormir me puede pasar un camión por al lado que no siento nada.



-¿Cuánto valor le das a la alimentación y al descanso?



-Le doy mucha importancia al tema de la alimentación, y al cansancio. Siempre le dijo a mis hijos que es importante comer bien para tener fuerza en el colegio o cuando hagan actividad. Les cuesta comer verduras. Thiago come, mateo no.



-¿Cómo prefieres vestirte?



-Depende el día, de cómo me levante, pero soy más de ir cómodo, en chanclas. El traje es para ocasiones especiales nada más.



-¿Eres blando o estricto con tus hijos?



-Mejor no le dejamos contestar a ellos por las dudas, ja. Generalmente el malo soy yo, el que los reta más y les está más encima, a veces demasiado. Pero muchas veces se lo merecen.