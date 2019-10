Ake Music organizará los Carnavales 2020

Miércoles, 16 de octubre de 2019

El intendente Eduardo Tassano informó sobre la adjudicación a la firma, que cuenta con 25 años de trayectoria en la organización de eventos masivos. Además, destacó el compromiso de la firma de pagar en tiempo a las comparsas, beneficios para los comparseros y la contratación del 90% de proveedores locales para la realización del gran evento.







El intendente Eduardo Tassano anunció este martes que la Municipalidad adjudicó la organización de la edición 2020 de los Carnavales a Ake Music, una empresa de renombre que cuenta con más de 25 años de trayectoria en la organización de eventos masivos de convocatorias mayores a los 100 mil espectadores y 2.500 recitales organizados en los últimos años.



“Decidimos adjudicar a la empresa Ake Music la edición del año 2020 de nuestro carnaval. Nos han presentado la mejor propuesta integral para poner a esta gran fiesta de los correntinos al nivel que se merece y vamos a trabajar juntos en ello”, informó Tassano a través de su cuenta de Twitter.



En ese sentido, recordó que se trata de una firma de 25 años de trayectoria en la organización de eventos masivos, que contempla la visibilidad del carnaval correntino a escala nacional, el pago en tiempo a las comparsas, beneficios para los comparseros y la contratación del 90 por ciento de proveedores locales.



“La enorme convocatoria del carnaval significa crecimiento turístico y desarrollo económico para Corrientes. Somos la Capital Nacional del Carnaval y vamos a seguir trabajando año a año para lograr, juntos, el mejor carnaval para todos”, dijo Tassano, tras lo cual ratificó enfáticamente la continuidad del trabajo “junto al Gobierno de la Provincia, que en estos dos años nos ha acompañado fuertemente en todo lo que tenga que ver con el carnaval, así que seguiremos como siempre, en equipo”, sostuvo.



PROPUESTA INTEGRAL

A partir de esta adjudicación, la gestión liderada por Tassano apunta a dar visibilidad al carnaval a nivel nacional con plan de medios; el pago a las comparsas antes de que termine el período de carnaval; el compromiso a trabajar en un 90% con proveedores locales (excepto aquellas tribunas en las que no haya proveedores locales); beneficios para comparseros, entre ellos: tribuna para comparseros y cantina con precios diferenciados; y una vasta experiencia en eventos masivos de 100 mil espectadores y 2.500 recitales organizados; entre otras ventajas.



PROMESA CUMPLIDA

“Tal cual habíamos anunciado cuando dimos finalización a la relación con la empresa anterior, nosotros prometimos que en una semana íbamos a tener la nueva adjudicación y nos tomamos este tiempo para escuchar propuestas”, recordó el intendente en declaraciones radiales.

En ese contexto, dejó en claro que “no estamos hablando de una licitación, sino que se trata de una adjudicación por un año, en la que el Municipio no va a delegar sus funciones de contralor”.

“La adjudicataria es Ake Music, una empresa de Buenos Aires con muchísimos antecedentes que hemos revisado cuidadosamente. Tiene más de 2.500 producciones en los últimos años, cuenta con una buena opinión en el medio y ha presentado la propuesta integral ampliamente más completa, contemplando muchos aspectos, inclusive un compromiso fuerte de abonar lo que se convenga con las comparsas antes de que termine el carnaval, sabiendo que este fue un problema que generaba zozobra en las comparsas, entre otros aspectos organizativos”, reiteró el intendente.

En ese marco, Tassano hizo hincapié en la importancia de tener una visión abierta y de escucha hacia todas las opiniones, una actitud de apertura y diálogo: “Consideramos que el carnaval correntino está fundamentalmente hecho y su éxito se debe a sus comparseros. Entonces, la opinión de las comparsas, si bien no era decisiva, era muy importante, en esta construcción de un carnaval que queremos hacer entre todos”, recalcó.