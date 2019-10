El Polaco y Barby Silenzi esperan su primer hijo juntos

Martes, 15 de octubre de 2019

La noticia fue confirmada por Ángel De Brito en su ciclo “Los ángeles de la mañana”. Una noticia que puede cambiar el futuro del cantante en el “Bailando”.





Así lo anunció Ángel de Brito en Los Ángeles de la Mañana. "No sabíamos que estaban buscando ni que la relación iba en este sentido. El embarazo fue buscado. Están casi de tres meses. Los dos están felices. Yo hablé con los dos. Me enteré cuando estaban de un mes porque fueron a hacerse una ecografía. Me pidieron que por favor no lo dijera. Ahora me autorizaron porque se lo están contando a mucha gente y va a empezar a circular", expresó el conductor



"Esto me lo contaron, pero a ella le veía carita de contenta. Cambió todo muy rápido. Era demasiado sospechoso todo. Los que van a ser papás son Barby Silenzi y El Polaco. Empezaron juntos en 2015 en el Bailando y cuatro años después van a ser padres", confirmó Ángel.



Vale recordar que este será el primer hijo en común, pero ambos ya son padre. Ella es mamá de Elena, a quien tuvo con Francisco Delgado, y él es papá de Sol y Alma, de su relación con La Princesita Karina y Valeria Aquino, respectivamente.