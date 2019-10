Habrá cursos introductorios a profesorados a partir de 2020 Martes, 15 de octubre de 2019 La implementación de esta nueva modalidad se hará a partir de una resolución ministerial. Remarcan que la asistencia será obligatoria y que no habrá una instancia eliminatoria.



Todos los ingresantes a los institutos de formación docente de la provincia deberán asistir a cursos introductorios a partir del próximo año. El cursado, que contará de instancias presenciales y virtuales, será obligatorio pero no contará con evaluaciones eliminatorias.



La directora de Educación Superior de la Provincia, Susana Nugara, anticipó esta nueva modalidad que se implementará entre febrero y marzo de 2020. “El anteproyecto, que detalla las pautas generales, se encuentra en fase de elaboración y confiamos que se apruebe en los próximos días a través de una resolución ministerial”, contó.



La encargada del área explicó que cada instituto, en cada localidad, será el que defina las fechas y horarios que se ajustarán a las realidades de la zona. “La idea es que antes del 30 de marzo ya se hayan finalizado”, subrayó.



El plan, que todavía no fue aprobado, contempla que los aspirantes deban cursar de forma presencial, en los edificios, y virtual, a través de una plataforma. “Tendrá un formato similar al que realizan las universidades”, ilustró Nugara.



Sobre el propósito, el documento oficial detalla que es ofrecer una experiencia de aprendizaje a los estudiantes ingresantes que les permita reconocer sus puntos de partida en torno a conocimientos y capacidades relevantes para transitar los primeros pasos de su formación.



Comprende el desarrollo de una instancia de formación con el objeto de afianzar capacidades académicas, contenidos prioritarios vinculados con la carrera que elige, la comprensión y producción de textos, y la oralidad, como así también, la reflexión sobre la elección profesional.



La propuesta se trabajó en conjunto con todas las áreas de Educación y los directivos de los centros de formación.



En síntesis, los cursos serán una etapa para evaluar el nivel de conocimientos sobre la carrera elegida que llevarán los ingresantes.



Entrega de carpetas

El Instituto Superior de Formación Docente “Juan Pujol” informó que la entrega de carpetas para los profesorados de Matemática (210 vacantes), Informática (140 vacantes), Lengua (280 vacantes), Teatro (70 vacantes), Educación Inicial (210 vacantes), y Educación Primaria (210 vacantes) comenzará el próximo 6 de noviembre y se extenderá hasta el 15 de noviembre.

“Las carpetas tendrán un costo de $400 y el arancel será de $600”, anticiparon.

Para más información, los interesados deben visitar la página de Facebook ISFD “Dr. Juan Pujol”.