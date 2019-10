Abril Caballé no aparece y lanzan una recompensa de $ 2 millones Lunes, 14 de octubre de 2019 Desapareció el miércoles a la tarde cuando, según su madre, fue a buscar un juguete a la playa. Rastrillaron la casa del cuidador de un camping.



Pasaron cuatro días desde la última vez que Abril Caballé, de 10 años, fue vista en la localidad de Punta Indio. Los operativos de búsqueda se profundizan mientras crece la preocupación. La desaparición de la nena movilizó a todo el pueblo y este domingo unas 70 personas, entre policías, bomberos y vecinos, pasaron todo el día, sin descansar, tratando de encontrarla.



El miércoles a las cinco de la tarde, Abril desapareció en El Picaflor, a metros de su casa cuando había vuelto a la playa a buscar un juguete. La Policía, Prefectura, Defensa Civil y Bomberos realizan, desde entonces, rastrillajes por tierra y por agua para dar con la menor.



"Continuamos con la búsqueda para encontrarla. Ahora se trabaja a pie, y puerta a puerta en un operativo que no se suspende por las condiciones climáticas que afectan la zona de Punta Indio", informaron fuentes judiciales.



El último lugar donde buscaron fue en la casa del cuidador del camping donde desapareció Abril. Pero no encontraron nada. El Ministerio de Seguridad de Nación activó la "Alerta Sofía", que es un programa para ayudar a buscar niños extraviados a través de alertas en Facebook y fue nombrado así por el caso de Sofía Herrera, la nena que desapareció el 28 de septiembre de 2008 en Tierra del Fuego y cuya búsqueda sigue vigente. También lanzaron una recompensa de 2 millones de pesos para quien aporte datos que lleven a la aparición de Abril.



Desde el amanecer hasta las últimos horas del día, perros de la División Canes de varios cuarteles de bomberos (Las Toninas, Hurlingham y Marcos Paz); efectivos de Caballería, Infantería, Prefectura y vecinos participaron del operativo, en el cual revisaron casa por casa.



Además, siete baquianos colaboraron solidariamente con los efectivos de la Policía Comunal y de la Patrulla Rural de Punta Indio, que estuvieron casi sin dormir buscando a Abril. A la comisión de trabajo se sumó la Policía Científica, la DDI La Plata y la fiscal de la causa y la ayudante local.



Este domingo, la Policía realizó un rastrillaje en la vivienda del cuidador del camping tras una denuncia que formuló la vecina Patricia Castañada en DDI de La Plata, quien denunció que el hombre había abusado sexualmente de sus dos hijas, que ahora tienen de 15 y 14 años, cuando tenían 7 y 6 años. También lo acusó de atacar a otra niña.



Tras conocerse la denuncia, personal policial y de la división Canes efectuaron un rastrillaje en la propiedad del sospechoso, pero no encontraron ningún elemento de valor para la investigación.



En tanto, fuentes policiales indicaron que "del análisis de las declaraciones testimoniales a compañeros y padres del colegio de Abril se desprende que la niña se quería ir de su casa y que tenía diferencias con su madre". A esto se agregan "las sospechas de Victoria Agüero, la vecina que vio por última vez a la menor y que ya había denunciado el maltrato que sufría por parte de su madre".



Esta mujer, en julio, acompañó a la nena a realizar una denuncia contra su madre por "abandono", ya que le negaba "medicamentos y ciertos alimentos" y dejaba que caminara "descalza, llena de barro y con la ropa percudida".



Clarín habló con Silvana Grassi, la ayudante fiscal de Punta Indio, quien confirmó esta denuncia y contó que la pequeña vivió 40 días con la abuela en City Bell, La Plata. "Hace quince días se le restituyó, consensuadamente, la niña a su mamá", contó la funcionaria judicial. Y agregó: "No existe pedido de guarda por parte de Victoria. Tampoco hay una medida de revinculación ordenada por el Juzgado de Paz ni por ningún juzgado protectorio de La Plata".



Por otro lado, la Municipalidad de Punta Indio pidió a los habitantes "no acercarse" al lugar de búsqueda "para no entorpecer la labor del personal" abocado a las tareas.





En cuanto a la investigación, Grassi no descarta ninguna hipótesis. "Ninguna hipótesis tiene más relevancia que otra respecto del eje investigativo. Estamos haciendo todos los días, mientras el clima lo permita, buscando por tierra y por aire. Hemos utilizando drones y todos los recursos que tenemos disponibles".



La niña es de tez blanca, mide 1,30 metro, tiene contextura delgada, cabello castaño largo y al momento de desaparecer vestía buzo de lanilla verde con rayas negras con capucha y calza negra.



La denuncia por "averiguación de paradero" fue radicada en la comisaría local y en la causa interviene la Fiscalía 5 a cargo de Juan Mennucci, del Departamento Judicial La Plata.