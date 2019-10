Después de los 40°, las mínimas será de 10° esta semana Lunes, 14 de octubre de 2019 La sensación térmica ayer alcanzó los 46° y se convirtió en el día más caluroso de 2019. Además, desde 2014 no se presentan registros tan altos en esta época del año. Se espera una semana inestable, con lluvias y tormentas de variada intensidad hasta el sábado.



Otra jornada agobiante se vivió ayer en la ciudad con una temperatura más propia del verano que de la primavera, que inició hace menos de un mes. Según el registro del Instituto Correntino del Agua y el Ambiente (Icaa), la máxima alcanzó los 40,2°.



Esta temperatura se convirtió en la más alta en lo que va del año, superando incluso los registros de enero y los 39,9° que se había dado hace pocos días en otra jornada muy calurosa en Corrientes.



En tanto, pasado el mediodía, cuando el cielo aún no comenzaba a cubrirse y el sol daba de lleno, la sensación térmica también alcanzó un llamativo registro para octubre. Según los datos oficiales, fue de 46°, con un alto porcentaje de humedad que hizo sentir aun más el calor.



Las altas temperaturas que se presentaron en esta primera parte del mes, convierten a este octubre en el más caluroso de los últimos cinco años. Aunque el promedio se sabrá recién una vez que finalice, lo cierto es que los picos de temperatura ya son más altos que los que se dieron en temporadas anteriores, sólo comparable con 2017.



De acuerdo a los informes y archivos del Icaa, el año pasado en octubre la temperatura más alta fue de 36,7°, mientras que en 2017 fue de 40°, muy similar a la de ayer; aunque el resto de los días no hubo máximas tan altas.



En tanto, en 2016 la máxima de octubre fue de 37°, mientras que en 2015 el registro más alto fue de 37,7°. De esta manera, el presente mes se convierte en el octubre con días más calurosos de los últimos años, con picos de temperatura poco habituales para esta época. Además, vale recordar que en dos semanas, ya se superó varias veces el récord anual y en diferentes ocasiones se rozó ya los 40°.



Lluvias

A partir de ayer, las condiciones comenzaron a cambiar y el tiempo desmejoró notablemente por la tarde, con algunas precipitaciones y un leve descenso de la temperatura.



Se espera ahora varios días lluviosos y con posibilidad de tormentas que se extenderían, con variada intensidad, posiblemente hasta el sábado.

Las precipitaciones en esta parte del país traerán aparejada una importante baja en la temperatura. Se anuncia para los próximos días máximas de entre 16° y 25°, mientras que las mínimas podrían llegar hasta los 10°.