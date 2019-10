Japón venció a Escocia y hace historia en su Mundial

Lunes, 14 de octubre de 2019

El local ganó todos los partidos, terminó líder en su grupo y clasificó por primera vez a cuartos de final, donde se medirá con Sudáfrica. ¿Cómo quedaron los otros cruces?





Japón hizo historia en el Mundial de rugby al derrotar a Escocia por 28-21, este domingo en Yokohama, un partido que estuvo cerca de no jugarse debido al tifón Hagibis, logrando por primera vez en su historia pasar a cuartos de final.



Después de que el tifón Hagibis azotara el centro y este de Japón, dejando al menos 26 muertos, los organizadores dieron luz verde para que se jugara, al encontrarse Yokohama entre las zonas afectadas, aunque solo nueve horas antes del inicio.



Y la selección local habló en el campo. Después de que Escocia se quejara de una posible cancelación, que se convertía en un empate y la dejaba eliminada, Japón respondió con una victoria, con cuatro tries y punto bonus.



De esta forma, el equipo local, que había ganado a Sudáfrica en el Mundial de hace cuatro años en Inglaterra, lo que no le sirvió para pasar de ronda, alcanzó la mayoría de edad.



No solo pasó por encima de Escocia este domingo en Yokohama, sino que también había ganado a Irlanda por 19-12, lo que le sirve para terminar como líder del grupo A y se verá las caras en cuartos de final con Sudáfrica, segundo del B, en una revancha del duelo de Inglaterra-2015.



“Es un momento duro en este momento con el tifón, pero queremos dar las gracias a todos los que ayudaron para que este partido se celebrase. Pienso en todos los que sufren en este momento por eso. Este partido es para ellos”, dijo el capitán de Japón, Michael Leitch.



“El público estuvo increíble y fue más que un partido para nosotros. Desde el inicio jugamos con el corazón”, añadió Leitch, nacido en Nueva Zelanda, tras un partido en que se guardó un minuto de silencio por las víctimas.



Japón había participado en las ocho ediciones anteriores del Mundial, cayendo siempre en la fase de grupos.



Entrega japonesa



“Hemos preparado bien el Mundial. Pero esta noche mis jugadores estuvieron a otro nivel. Obviamente querían ganar el partido, igual que los escoceses”, afirmó el técnico de Japón, el neozelandés Jamie Joseph.



“Dieron todo lo que tenían. Todos los que jugaron el partido, desde el más experimentado al más novato, dieron el 150% y esto es lo que permite ganar los grandes partidos”, añadió el técnico.



En caso de ganar a Sudáfrica, Japón evitaría a Nueva Zelanda e Inglaterra, ganadores de los grupos B y C, y favoritos para ganar el Mundial, que van por la otra parte del cuadro.



Además, Japón se convirtió en el último clasificado a cuartos de final, en un grupo A en el que Irlanda ya tenía el billete asegurado.



Japón-Sudáfrica, Gales-Francia, Inglaterra-Australia y Nueva Zelanda-Irlanda serán los emparejamientos de cuartos de final.



Gales, que se impuso este domingo a Uruguay por 35-13, se aseguró la primera plaza del grupo D y jugará contra Francia.