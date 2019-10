Los vecinos del Quintana accedieron a servicios gratuitos en el operativo integral Sábado, 12 de octubre de 2019 El operativo se realizó en la plaza ex combatientes de Malvinas, y contó con la presencia de numerosas dependencias nacionales, provinciales y municipales, que brindaron en un solo lugar, distintos tipos de servicios gratuitos a los vecinos del sector y aledaños.

Cientos de vecinos del barrio Fray José de la Quintana y sectores cercanos aprovecharon la cercanías de diferentes áreas dependientes de los gobiernos nacional, provincial y municipal que se establecieron este viernes por la mañana en la plaza ex combatientes de Malvinas para brindar múltiples servicios gratuitos, en el marco del programa Delegaciones Móviles junto al de Mascotas Saludables.

“Estamos aquí para que los vecinos puedan tener cerca de sus casas, en un solo lugar y día, todas las prestaciones, realizar trámites, y recibir todo tipo de atenciones. Habitualmente, todo esto deberían hacerlo en diferentes lugares de la ciudad, con distintos turnos y horarios, acarreándoles mucho tiempo, además de un considerable gasto económico de traslado”, puntualizó el secretario de Coordinación de Gobierno del municipio, Hugo Calvano.

El funcionario detalló: “Acá podemos ver desde la venta de garrafa social o atención de salud de la provincia, a un operativo de mascotas que acerca la Municipalidad, así como la Oficina de Empleo ofrece cursos de capacitaciones a los jóvenes para poder tener sus primeros trabajos, hasta trámites de DNI y Anses, así que podemos ver que el vecino tiene todo este trabajo en conjunto a su disposición cerca de su casa”.

“Esta iniciativa política que comenzó con éste gobierno nacional. El gobierno provincial ya hacía los operativos, pero pudo ahora, desde que está la gestión del doctor Tassano, trabajarlo también en la ciudad Capital. Esto generó una sinergia positiva para que podamos traer más y mejores servicios a los barrios”, destacó Calvano.

Acerca del programa Mascotas Saludables, señaló que “es uno de los programas más concurridos, porque es una atención gratuita de castración y vacunación. Hoy en día todos tienen dos o tres mascotas, perros o gatos, y esto es un beneficio muy importante que brinda el municipio”.

El secretario municipal indicó que “esto representa además para nosotros un control sanitario, ya que al haber menos mascotas sueltas hay menos riesgo de enfermedades zoonóticas, ya que esto tiene que ver con un abordaje integral de la salud pública”.

Finalmente, y al hacer el balance que arroja en lo que va del año esta clase de programas, dijo que el mismo “es muy positivo porque pudimos atender a más de 100.000 vecinos en todo este tiempo, y vamos a seguir haciéndolo. Los operativos siguen siendo exitosos, porque siguen viniendo muchos vecinos, y siguen pidiendo que se repita”.



CONFORMIDAD DE VECINOS



Mientras esperaba por la esterilización de su mascota, Esteban manifestó, “De esto me enteré hace dos semanas y vine hasta la delegación para reservar un turno. Está bueno que haya quirófanos móviles de la Municipalidad por los barrios, por la dificultad que representa moverse con animales, todo sabemos lo que cuesta, y es importante para que todos tengan acceso”. “Yo vine por las mascotas, pero me parece bueno que se pongan delegaciones de diferentes oficinas para realizar todo tipo de servicios”, consideró.

Miriam es una vecina que aprovechó distintos servicios ofrecidos por el operativo. “Para mí esto es muy bueno, ayuda bastante, es una ayuda muy grande. Vine a presentar la libreta a la Anses, también a hacer trámites de DNI, y anoté a mi perra para castrarle”, contó.

En tanto que Paola, que vive en el barrio San Roque, se acercó hasta el Fray José de la Quintana destacó, “Es necesario todo esto, porque hay gente que quizás no tenga tiempo para realizar tantos trámites en diferentes lugares, y este tipo de operativos que junta en un solo lugar varios servicios, ayuda mucho”, concluyó la vecina.