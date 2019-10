Alfaro: “Línea de lo que sea, pero que gane Boca” Viernes, 11 de octubre de 2019 El director técnico se refirió a las “pavadas” que habla la prensa sobre el posible esquema para la revancha con River. Tevez manifestó no estar desesperado por jugar.



Boca realizó su tradicional Cena Anual Solidaria en la Bombonera y el encuentro, que tuvo como presencias destacadas a los planteles del fútbol masculino y femenino, dejó algunas perlitas como la frase de Gustavo Alfaro en la previa a la próxima revancha frente a River por Copa Libertadores.



El entrenador xeneize bromeó con las especulaciones respecto del esquema táctico que utilizará el martes 22 de octubre por las semifinales de la Libertadores, un partido que no “desespera” a Carlos Tevez por jugarlo.



“La cantidad de pavadas que se han hablado. Que sea línea de lo que sea, pero que Boca gane”, expresó Alfaro al responder sobre una posible línea de tres o cinco defensores ante River.



“Estamos muy comprometidos en saber lo que tenemos que hacer.

Estamos dos goles abajo y es cuesta arriba la realidad, pero estamos con la fe intacta de sacar la eliminatoria adelante”, agregó en declaraciones a TyC Sports.



Según el entrenador, tanto el cuerpo técnico como el plantel de futbolistas está “con ganas de luchar” porque se lo “juramentaron” tras la derrota 2-0 en el Monumental.



Por su parte, Tevez también se refirió a la revancha en la Bombonera y sus chances de integrar el equipo titular. “Cuando uno reconoce un problema ya dio dos pasos adelante y a partir de ahí es más fácil solucionarlo. Sabemos lo que nos pasa, lo hablamos con Alfaro y estamos tratando de solucionarlo. Boca tiene que salir adelante en conjunto. No estoy desesperado por jugar con River, porque esa es decisión del Míster”, indicó el Apache.



“Con trabajo, sacrificio, y mentalizados de lo que tenemos que hacer. Será importante no volverse loco y hay que hacer las cosas de la manera más simple. Esa será la manera de avanzar por el buen camino”, remarcó el delantero de 35 años.