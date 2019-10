Más servicios gratuitos para los vecinos de la Ciudad

Viernes, 11 de octubre de 2019

Estamos Cerca el operativo integral que brinda soluciones a los vecinos de la ciudad, llegó a él Cocal. Desde muy temprano las carpas para atención se acercaron a la esquina de Alta Gracia y Yofre con los distintos servicios a disposición de las barriadas.





Personal de dependencias nacionales, provinciales y municipales ofrecieron el jueves soluciones integrales a vecinos de “El Cocal”, a través de un operativo que se llevó a cabo en la esquina de Alta Gracia y Yofre, en el marco del programa “Estamos Cerca”.



Fernando Brambilla, titular de la Dirección General de Centros Integradores Comunitarios (CIC) destacó que “ con este tipo de operativos, el Estado está presente tanto a nivel municipal, provincial y nacional con servicios como “Ñande Huerta”, la “Feria en tu barrio” donde se pueden aprovechar ofertas directas del productor a la mesa y a muy buen precio”.



Al hacer referencia a la respuesta por parte de la gente señaló que “está muy conforme y agradece que el Estado se acerque al barrio, que esté presente en cada uno de los barrios de la ciudad y no tener que trasladarse a grandes distancias. Hoy acá en media o una hora pueden hacer un trámite a pocos pasos de sus casas”, dijo.



OPERATIVO INTEGRADO



Ramiro Escalante, Gerente de ANSES UDAI Corrientes destacó el operativo “Estamos Cerca” realizado en forma conjunta con Municipio y Provincia en el que todas las dependencias se acercan a un mismo lugar. "Este tipo de operativo integrado nos brinda la posibilidad como Estado de brindar soluciones. Debemos resaltar esta posibilidad que tenemos de trabajar en forma conjunta para llevarle soluciones a la gente “, rescató.



VECINOS AGRADECIDOS



Belén se acercó para recibir leche y pidió que este tipo de operativo se haga con mayor asiduidad “porque se están necesitando atenciones y con estos operativos ayudan mucho a la gente”, reconoció.

Leticia, por su parte se acercó para atención pediátrica. “Es una ayuda importante que se acerquen acá”. Su madre, además indicó que se acercó a realizar estudios clínicos desde el barrio San Roque y afirmo que son muy buenos estos operativos que brindan soluciones rápidas a la gente.

Dominga vino a tomarse la presión e indicó que es la primera vez que viene. “Que la gente venga a hacerse ver porque es gratis y te atienden muy bien”, reconoció.

Karina se acercó a hacer trámites del DNI y asignaciones familiares porque no podía conseguir turnos y advirtió que este tipo de operativos aceleran mucho los trámites.

En tanto que Lidia aprovecho para realizarse su DNI, el de sus nietos e hijos. “Esta bueno porque por lo menos tenemos la posibilidad de hacernos los documentos, no tardamos tanto tiempo y estamos cerca de nuestras casas”, destacó.