Valdés inauguró pavimento en el barrio Antártida Argentina, beneficiando a 50 familias frentistas

Jueves, 10 de octubre de 2019

El gobernador Gustavo Valdés inauguró en el mediodía de este jueves la pavimentación de las calles Reconquista y Braille en el barrio Antártida Argentina de la ciudad de Corrientes, beneficiando a 50 familias frentistas y mejorando la circulación vehicular en la zona de semáforos del cruce de las avenidas Chacabuco e Independencia. Al respecto, el Mandatario aseguró que con la reactivación de la planta de hormigón en las próximas semanas, incrementará el ritmo de este tipo de obras y se ejecutarán a un menor costo.







Los trabajos consisten en 300 metros de pavimento que se extienden sobre la calle Luis Braille (110 metros) desde avenida Chacabuco a Reconquista, y de ésta (190 metros) entre Braille y avenida Independencia. Se concretó apertura de caja; saneamiento y bacheo; compactación; construcción de pavimento en un espesor de 0,20 centímetros; sumideros; y colocación de caños, por un monto de inversión de $6.131.336.



El acto tuvo lugar en la esquina de las calles recientemente pavimentadas, Braille y Reconquista, donde Valdés manifestó que estas obras tienen que ver con “una necesidad que nos urge, porque durante muchísimos años en la ciudad de Corrientes no había una inversión tan grande como nos comprometimos a hacerla con Eduardo Tassano”. Felicitó al equipo de Vialidad Urbana, dependiente de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), porque la Municipalidad al poner la planta de Hormigón a disposición de dicha área permitió que “juntos estemos haciendo que este asfalto sea progreso para los vecinos”.



Remarcó que “al principio lo hicimos casi al mismo valor que la empresa privada, después logramos abaratar los costos un 30% y hoy estamos prácticamente en un 35% más barato de ahorro para el erario público municipal, coordinando con el Estado provincial”. Agregó que “no nos quedamos ahí” y contó que “compramos e invertimos cerca de 500 millones de pesos entre maquinaria y equipamiento para recuperar la posibilidad de que el Gobierno haga pavimento pero con fondos, trabajadores y con máquinas propias”.



Por último, el Gobernador adelantó que se van a concretar todas las cuadras de pavimento que sean necesarias en ese barrio y “hacer que este 7° circuito pueda tener cordón cuneta, conectividad, como así también cada uno de los lugares de Corrientes, ya que estamos ayudando a todos los municipios, gracias a que el presidente Mauricio Macri envió más plata a las provincias”.



Obras viales en toda la Provincia



El ministro de Obras y Servicios Públicos de la Provincia, Claudio Polich, destacó a su turno que se lleva un ritmo “prácticamente semanal” este tipo de inauguraciones, cuya finalidad es mejorar la circulación dentro de la ciudad. “En esta obra en particular buscamos aliviar gran parte de la congestión que se produce en la esquina de las avenidas Independencia y Chacabuco”, comentó.



También remarcó que no sólo en Capital se realizan obras: “Mañana licitaremos el acceso a Monte Caseros, el martes anunciamos 63 cuadras en Curuzú Cuatiá, también pavimentaciones en Goya y San Carlos, además del acceso a La Cruz”. Aunque “sin dudas el lugar donde más ímpetu ponemos es en esta ciudad, donde junto al Municipio desarrollamos la infraestructura que se necesita, logrando así el equilibrio vial y social. Trabajamos para que la gente viva cada vez mejor”, sostuvo.



Y se sumó el intendente de la ciudad de Corrientes, Eduardo Tassano, quien aseguró que “cada semana se están inaugurando obras importantes en la ciudad, y como representantes de los vecinos quiero reiterar la decisión del Gobernador de poner a Corrientes de pie”. Reveló que “con todo el equipo de la Provincia nos sentamos a analizar las obras que necesita la ciudad, y fue así que se comenzó a ejecutar la pavimentación de la calle Las Margaritas, también el barrio Arazaty, el ensanchamiento de la avenida Iberá, todo el esquema de bacheo, cordón cuneta, y enripiado”.



Acompañaron al gobernador Valdés y al intendente Tassano, los ministros de Obras y Servicios Públicos, Claudio Polich; de Desarrollo Social, Adam Gaya; Seguridad, Juan José López Desimoni; la gerente regional del NEA de la Dirección Nacional de Vialidad, Ingrid Jetter; el presidente de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Justo Espíndola; además de los vecinos de la zona.