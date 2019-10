Daniele De Rossi y un nuevo tropezón en su intento de volver Jueves, 10 de octubre de 2019 El italiano volvió a sentir molestias en el gemelo y este miércoles no hizo trabajos de campo con sus compañeros.



¿Cuándo volverá a jugar Daniele de Rossi? Por el momento parece que la espera será más larga de lo pensado... El Romano se resintió de la molestia en el gemelo y este miércoles no salió a hacer trabajos de campo en ninguno de los dos turnos que realizó Boca en Casa Amarilla. Por lo que surge una pregunta: ¿llegará a la revancha contra River?



El italiano estuvo concentrado para el partido contra San Lorenzo, hace más de dos semanas, y fue desafectado por una sobrecarga muscular en el isquiotibial derecho. Es más: De Rossi había sido convocado por Roberto Mancini, técnico de la selección italiana, para que se pudiera despedir de sus hinchas ante Grecia, en el Olímpico de Roma, su ciudad, su estadio, su casa. Sin embargo, las molestias también lo bajaron de la Azzurra.





Gustavo Alfaro y el cuerpo médico esperaban que recibiera el alta médica la semana pasada, pero nunca llegó. Como no querían apurar los tiempos, lo fueron llevando de a poco. Con el correr de los días empezó a intensificar el entrenamiento para poder reincorporarse a las prácticas con sus compañeros. Luego de perderse los encuentros con Newell's y Defensa y Justicia, el martes estuvo un rato haciendo trabajos de campo y se especulaba que el progreso sería de menor a mayor. Pero volvieron las malas noticias.



El italiano se resintió de la molestia en el gemelo y no se sabe cuándo podrá estar nuevamente a disposición del técnico. El deseo del pueblo xeneize es tenerlo en la revancha contra River en la Bombonera, el 22 de octubre, aunque lo concreto es que hoy es todo un interrogante su presencia en la semifinal de la Libertadores.