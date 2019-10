Anticipan más aumentos en los productos lácteos Jueves, 10 de octubre de 2019 La llegada de las altas temperaturas significará nuevos incrementos por la elevada demanda. “Durante el invierno no aumentaron como debió ser por la baja rotación de los productos”, afirmaron supermercadistas locales.



Los pro­duc­tos lác­te­os co­mo le­che lí­qui­da, yo­gu­res, pos­tres y fla­nes al­can­za­ron su­bas en los úl­ti­mos diez me­ses que ron­dan el 50% de su va­lor en las ca­de­nas lo­ca­les. Su­per­mer­ca­dis­tas an­ti­ci­pa­ron que los in­cre­men­tos con­ti­nua­rán por la lle­ga­da de las al­tas tem­pe­ra­tu­ras.



En sin­to­nía con el res­to del pa­ís, las gón­do­las lo­ca­les su­frie­ron el efec­to de la su­ba de pre­cios en el sec­tor. Pa­ra un re­co­no­ci­do ge­ren­te de ven­ta, de una fa­mo­sa ca­de­na lo­cal, la cau­san­te de las mo­di­fi­ca­cio­nes son las va­ria­cio­nes en la le­che de tam­bo.



“El pre­cio de la le­che en el tam­bo as­cen­dió en un 100% en po­co me­nos de un año y es­to, a cos­tos in­dus­tria­les, se tra­du­jo en au­men­tos en el 50%, co­mo mí­ni­mo, del pro­duc­to ter­mi­na­do”, ex­pli­có. La es­ta­dís­ti­ca re­le­va­da co­rres­pon­de so­lo a los me­ses del 2019.



So­bre el fu­tu­ro de los pre­cios, el re­fe­ren­te de la ca­de­na co­rren­ti­na sos­tu­vo: “Des­de la fe­cha has­ta los úl­ti­mos dí­as de di­ciem­bre es­ti­ma­mos que los pre­cios vol­ve­rán a su­bir en el or­den de un 10%. Por ejem­plo, los yo­gu­res son pro­duc­tos de ba­ja ro­ta­ción (se ven­den po­co) du­ran­te el oto­ño y el in­vier­no. Así no tu­vie­ron to­do el in­cre­men­to que de­bí­an por­que si­no, no co­mer­cia­li­za­rí­a­mos na­da”.



Pa­ra el em­pre­sa­rio la lle­ga­da de los cli­mas cá­li­dos ge­ne­ra nue­vos in­cre­men­tos to­dos los años por­que se con­su­me más. “Es al­go es­ta­dís­ti­co y que ocu­rre en to­dos los su­per­mer­ca­dos e hi­per­mer­ca­dos del pa­ís”, ase­gu­ró.



Ca­í­da del con­su­mo

Tras con­sul­tar la lis­ta de ven­tas, el ge­ren­te con­clu­yó que en es­ta ca­de­na la ac­ti­vi­dad ca­yó en un 20% en com­pa­ra­ción a sep­tiem­bre del año pa­sa­do.

“La di­fe­ren­cia se evi­den­cia más en las le­ches sa­bo­ri­za­das, las le­ches en car­tón, los que­sos pro­ce­sa­dos, los pos­tres y los fla­nes. Es el pun­to más ba­jo re­gis­tra­do en los úl­ti­mos 29 años”, pre­ci­só.



El fi­ja­dor de pre­cios re­cor­dó que el con­su­mo de le­che per cá­pi­ta es­ta­ba en 226 li­tros en 2018 y hoy se en­cuen­tra en 176 li­tros por per­so­na.





Pa­no­ra­ma de pre­cios

El con­su­mo de le­che y sus de­ri­va­dos se con­vir­tió en un lu­jo por el cos­to que re­pre­sen­ta. Los fa­mo­sos “pos­tre­ci­tos” pa­ra ni­ños son los que al­can­zan pre­cios más exhor­bi­tan­tes.



En es­te con­tex­to de ca­í­da de ven­tas e in­fla­ción, épo­ca re­co­rrió y re­le­vó una ca­de­na lo­cal y otra in­ter­na­cio­nal pa­ra co­no­cer un pa­no­ra­ma de cos­tos.



Los sa­chet de un li­tro de le­che La Serenísima-­ em­pre­sa que con­cen­tra la ma­yo­ría del mercado-­se pue­de con­se­guir a $48.80 en la fir­ma in­ter­na­cio­nal, mien­tras que en la co­rren­ti­na lle­ga a los $57.90.



Exis­ten se­gun­das y ter­ce­ras mar­cas que com­ple­men­tan la nó­mi­na co­mo San Lu­cio a $39,90 y For­tu­na a $53,90 por la mis­ma can­ti­dad.



Los yo­gu­res, em­pe­zan­do por los sa­chet, tie­nen un cos­to aún ma­yor: la mar­ca Yo­gu­rí­si­mo, en sus dis­tin­tos sa­bo­res, se pu­de com­prar a $86 en la ca­de­na lo­cal. Mien­tras la in­ter­na­cio­nal ofre­ce los yo­gu­res Mil­kaut a $60.

Tam­bién, hay op­cio­nes pa­ra bol­si­llos más fla­cos co­mo la mar­ca Gran Com­pra que por la mis­ma can­ti­dad (en­te 1 kg-­1,2kg) ofre­ce a $56 e Ilo­lay $45,30.



Un pe­que­ño en­va­se de Yo­gu­rí­si­mo Go (185 g) al­can­za los $61,90, aho­ra un Cin­dor de la mis­ma can­ti­dad lle­ga a los $74,90 en el ne­go­cio co­rren­ti­no. Los más ac­ce­si­bles son la los San­cor Yogs que en sus va­rie­dad de sa­bo­res lle­gan a los $38,90.



En es­te ru­bro el ne­go­cio con ori­gen en Fran­cia ofre­cía en­va­ses des­de los $35 den­tro del pro­gra­ma Pre­cios Cui­da­dos.