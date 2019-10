Descubrió que su pareja violaba a su hija y decidió encubrirlo

Jueves, 10 de octubre de 2019

En Misiones, el falso testimonio de la mujer demoró el avance de la causa más de seis meses. "Tengo mucha culpa por eso", admitió.





Cuando los cambios de conducta empezaron a manifestarse en su hija de 15 años, la mujer creyó que eran propios de la adolescencia. Pero entonces la chica se fugó de su casa y denunció en la Comisaría de la Mujer de Misiones que había sido violada por la pareja de su mamá. "En ese momento no sólo que no le creí, sino que negué la existencia del hombre”, se lamentó la mujer.



Seis meses después de la denuncia la joven pudo recién ratificar su acusación en Cámara Gesell y la madre se arrepintió de su primera declaración. "Soy consciente de que todo es culpa mía. Todo se demoró porque yo protegí a mi expareja”, dijo la madre en diálogo con El Territorio.



En el medio, la adolescente tuvo que soportar las burlas de sus compañeros de escuela al enterarse de lo que le había ocurrido hasta que dejó los estudios. En mayo se escapó a la casa de un amigo y terminó en coma alcohólico y después tuvo un intento de suicidio.



“Mi hija denunció a mi pareja por violación y declaré que él no existía. Cuando mi hija más me necesitó le di la espalda y tengo mucha culpa por eso”, confesó ahora su madre. De acuerdo a su relato, estuvo en pareja con el acusado durante nueve años. En todo ese tiempo, no fueron pocas las veces en las que el hombre, que está casado con otra mujer y tiene tres hijas, se ofreció a cuidar a la víctima cuando ella tenía que trabajar de noche.



"Nunca sospeché nada, y ella tampoco nunca antes me contó nada. Era como el padre”, explicó. Sin embargo, a fines del año pasado ese vínculo de confianza que los unía habría sido la excusa que tuvo el agresor para abusar de la chica y amenazarla después: “Te conviene callarte la boca porque si no va ser mucho peor para vos”.



Ahora, la madre entiende que su falso testimonio no solo dilató el avance de la causa judicial sino que causó un daño irremediable en su hija. “Yo estaba enamorada y mi pareja me manipuló, pero no es excusa. Hoy me doy cuenta que debería haber dicho la verdad desde el principio”, expresó.



La mujer sostuvo que su expareja nunca reconoció los hechos. Tampoco le devolvió las llaves de su casa, a pesar de que finalmente ella decidió cortar la relación. "Eso también me da miedo, porque no sé si puede tomar represalias”, cerró.