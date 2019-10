La Anmat sacó del mercado unas galletitas con chips de chocolate Jueves, 10 de octubre de 2019 La Anmat sacó del mercado unas galletitas que no aclaraban que tenían productos lácteos y le habrían provocado un shock anafiláctico a un chico alérgico.

El organismo ordenó el retiro de todos los productos elaborados por la compañía hasta que finalice la investigación iniciada como consecuencia del hecho



La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) ordenó el retiro del mercado de las galletitas Nina Chocochips, luego de que estas supuestamente le causaran un shock anafiláctico a un chico alérgico a los lácteos que las consumió debido a que la rotulación aseguraba que no contenía este tipo de productos. La medida fue comunicada mediante la Disposición 8271/2019, publicada este jueves en el Boletín Oficial.



La anafiláxis es una reacción inmunitaria particularmente grave que compromete el sistema respiratorio y cardiovascular. Cuando pone en riesgo inmediato la vida del afectado se la conoce como shock anafiláctico. La disposición no indicó cual es la condición actual del chico afectado.



El incidente que catalizó la decisión de la ANMAT fue informado al organismo por la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria. Luego de que una inspección posterior detectara distintas irregularidades en la planta productora, se le dió 48 horas a la compañía para retirar las galletitas del mercado a nivel nacional, lo mismo que todos los otros productos que no tuvieran la rotulación adecuada.



Ante esto, la compañía, cuya planta se encuentra en la localidad bonaerense de Vicente López, indicó que el 34% de los productos ya habían sido adquiridas por clientes y que debía volver a etiquetar casi 10.000 unidades que no cumplían con la necesidad de incluir la declaración de alérgenos: es decir, aquellos productos que pueden causar alergias. Ante ello, la compañía indicó que procederá a adecuar la rotulación a la normativa y la presentará a la Unidad de Coordinación de Alimentos, que depende del ministerio de Agroindustria.



No obstante, finalmente se decidió retirar del mercado todos los productos elaborados por la empresa y le solicitó que se abstenga de continuar comercializando hasta tanto finalice la investigación sobre el incidente.