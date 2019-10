Presentaron la estrategia de respuesta ante el brote internacional de Sarampión

Miércoles, 09 de octubre de 2019

La actividad estuvo encabezada por el ministro Ricardo Cardozo. El trabajo de prevención expuesto, tiene tres ejes fundamentales: vacunación, vigilancia epidemiológica y laboratorio. El viernes se hará una capacitación para actualizar los conocimientos del equipo de salud sobre la enfermedad.





El ministro de Salud Pública de la Provincia, Ricardo Cardozo, encabezó hoy la presentación de la “Respuesta Provincial al Alerta Mundial del Brote de Sarampión”. Se trata de la estrategia preventiva que la cartera ya viene implementando en todo el territorio provincial, enfocado en vacunación, vigilancia epidemiológica y laboratorio.



La actividad se llevó a cabo hoy en la Sala de Situación de la cartera sanitaria. Acompañó al ministro Cardozo, el subsecretario de Salud de la Mujer, la Niñez y la Adolescencia, Carlos Casella; y la directora de Inmunizaciones, Angelina Bobadilla. En la actualidad, la Argentina registra 26 casos de la enfermedad.



“El Sarampión es un tema que nos moviliza, por lo que tomamos la iniciativa de implementar una estrategia proactiva y no esperar a que tengamos un caso y en este sentido hemos convocado al equipo de salud, tanto del interior como de la capital”, dijo el ministro Ricardo Cardozo.



Explicó que “la idea es fortalecer la campaña que hacemos habitualmente, recordemos que hay una alerta internacional, por lo que debemos estar preparados para enfrentar esta eventualidad”.



Por su parte, Angelina Bobadiila, indicó: “Los aspectos fundamentales que ya estamos desarrollando y que se intensifican, tienen que ver con la vigilancia epidemiológica, el laboratorio, el pensar en sarampión y hacer el diagnóstico y la vacunación, que es la prevención primaria”.



“Toda la comunidad, no solo el equipo de salud, tiene que estar pensando en Sarampión. En el caso de haber fiebre, lesiones en la piel después de días de la fiebre, ir a la consulta médica, no minimizar lesiones en la piel y descartar el caso su fuera necesario o confirmarlo”, agregó.



CAPACITACIÓN



La funcionaria, se refirió a una capacitación sobre Sarampión que se realizará este viernes desde las 8 en el hogar Escuela. “Es una actividad provincial para reforzar todos los conocimientos del equipo de salud, vamos a hacer una simulación de brote en caso de que suceda y sobre todo, vamos a intensificar la vacunación, entre otras estrategias”, dijo y explicó que la jornada estará destinada a “todo el equipo de salud: médicos, bioquímicos, agentes sanitarios y vacunadores, entre otros”.