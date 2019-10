Valdés incentivó a cientos de jóvenes “a seguir construyendo una sociedad más justa e igualitaria”

El gobernador de la provincia abrió este miércoles el X° Encuentro Provincial de Parlamento Juvenil y 1° Encuentro Provincial de Centros de Estudiantes. En la oportunidad, estimuló a los adolescentes a involucrarse en participación ciudadana. Al terminar el evento, se refirió a diversos temas del sector energético y productivo.





La jornada tuvo lugar en el estadio de básquet de la mencionada entidad deportiva, donde alrededor 1800 jóvenes se dieron cita. Se tratan de representantes de gestión estatal y privada de colegios secundarios de toda la provincia, electos en instancias progresivas previas, institucionales y zonales, que debatirán en el día de la fecha en comisiones para redactar el documento provincial que llevarán al Encuentro nacional, a realizarse en el mes de octubre, en la ciudad de Buenos Aires. En este marco, además, referentes de los distintos centros de estudiantes intercambiarán experiencias y definirán diversas acciones.



Durante la apertura del X° Encuentro Provincial de Parlamento Juvenil y 1° Encuentro Provincial de Centros de Estudiantes, acompañaron al gobernador Gustavo Valdés la ministra de Educación, Susana Benítez; el subsecretario de Gestión Educativa, Mauro Navías; la directora de Nivel Secundario, Práxedes López; la titular de Políticas Socioeducativas, Mirta Domínguez; el secretario de Desarrollo Humano, Diógenes González; legisladores provinciales y demás funcionarios de la cartera educativa.



Gustavo Valdés



Al hacer uso de la palabra, el mandatario provincial les manifestó inicialmente a los alumnos que “cuando uno es joven tiene la sensación de que es irrompible, no tiene miedo, y nosotros tuvimos los mismos sueños; sólo que antes de 1983 los jóvenes no podían reunirse porque era un acto de desacato para las autoridades nacionales, era indignante, no se podía hablar de lo que pasaba”, por lo tanto “imagínense si cambió la política”.



Continuando, Valdés dio cuenta que en este contexto “la participación de los jóvenes es fundamental para toda sociedad; tenemos que organizarnos y trabajar juntos para tratar la problemática que ustedes necesiten”. “Participen en los partidos políticos sin miedos, no importa cuál sea el partido, el estado le da una oportunidad increíble: la posibilidad de aprender, nos da el conocimiento, nos da el poder”, añadió el mismo, estimulando a los más chicos.



Siguiendo, el titular del Ejecutivo expresó a los presentes que “tienen la oportunidad de ser lo que quieran, este es el momento, con el conocimiento, con el estudio, con la dedicación y con el trabajo lo van a poder llevar adelante”. “Fórmense, ayuden, propongan, traigan propuestas, que juntos seguramente vamos a cambiar las cosas”, adicionó el Mandatario, felicitando a los jóvenes por su participación e instándolos “a dialogar y debatir”, ya que “es el camino de la construcción de una sociedad más justa e igualitaria”.



Susana Benítez



A su turno, la ministra de Educación, Susana Benítez, en primer lugar pidió a los presentes que le brinden un aplauso al mandatario Gustavo Valdés “por ser el primero que asiste a un Congreso parlamentario”, asimismo subrayó: “Si hay alguna persona que siempre nos pide que estemos atentos a las voces de los jóvenes es el Gobernador, su presencia refleja que su política de Estado está presente en la educación”.



“Este es el camino de la participación, del encuentro, del ascenso y consenso, y expresión, la sociedad se construye de esta manera”, indicó Benítez y agregó que “los adultos debemos reflexionar en el ejemplo que nos dan estos jóvenes por la participación de las escuelas en el Parlamento Juvenil es estos 10 años”.



Por último, la titular de la cartera educativa destacó y agradeció la participación de jóvenes del interior de la provincia.



Mirta Domínguez



Por su parte, la directora de Políticas Socioeducativas de la Provincia, Mirta Domínguez, consideró que “estos son nuestros jóvenes correntinos, que apuestan al futuro, se comprometen y buscan evolucionar”.



“La escuela secundaria abrió las puertas para que los alumnos tengan un espacio de participación y debate, desde marzo trabajan con lo referido al parlamento, en las instancias penales e institucionales”, subrayó y finalizó: “Buscamos que los alumnos tengan un espacio de participación ciudadana”.



Declaraciones a la prensa



Consultado al finalizar el acto por la prensa, sobre la compensación para la provincia en materia energética, Valdés dijo que actualmente Corrientes tiene un representante en la Comisión Administradora del Río Uruguay, ejemplo de que “nuestra voz es escuchada, cuando antes no”. Contó que se sigue peleando por una banca en la represa de Salto Grande y por los recursos de Corrientes. “Esto hay que hacerlo independientemente del partido políticos, porque estamos hablando de lo que le corresponde a toda la sociedad correntina”.



Respecto a la fábrica de jugos en Mocoretá, el mandatario informó que el próximo lunes 21 se estará inaugurando. “Pusimos cerca de 10 millones de dólares para hacerla, cambiará toda la economía de la región. Además invertimos en energía eléctrica para darle potencia a toda la producción”.



Por otro lado, en materia forestal se trabaja en temas puntuales con el presidente Macri, como la prórroga de la Ley 25080 (de inversiones para bosques cultivados), como así también otros incentivos forestales.



Finalizando, el Gobernador se refirió a la inauguración del frigorífico Muralla China, para la cual aún no hay fecha. “Hubo algunos inconvenientes, pero ya los hemos sorteado. Está todo muy avanzado y el hecho de volver a tener frigoríficos exportadores en la provincia es una gran alegría”, expresó, agregando que espera la visita de más inversores chinos interesados en Corrientes.