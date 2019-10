Valdés y Frigerio convocaron al “Sí, se puede” por “la dignidad” de Corrientes

Miércoles, 09 de octubre de 2019

En un multitudinario acto de ECO + Juntos por el Cambio, el gobernador Gustavo Valdés y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio llamaron a “luchar” por la “libertad y dignidad” de Corrientes con la convicción de que “es posible construir una patria diferente”.



Así convocaron este martes a la noche en el club San Martín de la capital provincial para que el presidente Mauricio Macri sea masivamente acompañado el próximo viernes 18, cuando llegue a esta ciudad con su marcha denominada “Sí, se puede”, como campaña en 30 puntos del país.



Pasadas las 21 y con la cancha de básquet del club San Martín desbordada de público, dio comienzo este acto encabezado por Valdés con la presencia especial de Frigerio. Sobre el escenario, los acompañaron allí el viceministro del Interior, Sebastián García de Luca; el titular del Plan Belgrano, Carlos Vignolo; el vicegobernador, Gustavo Canteros; el presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Cassani; los candidatos a diputados nacionales, Jorge Vara, Ingrid Jetter y José “Pepe” Fernández Affur; el intendente de la Capital, Eduardo Tassano; el senador nacional, Pedro Braillard Poccard; y las diputadas nacionales, Estela Regidor y Sofía Brambilla.



Valdés: “Macri es un amigo de los correntinos”



Al tomar la palabra, Gustavo Valdés conformó la llegada del Presidente a Corrientes el próximo viernes 18 en el marco de esta "marcha federal para ver a cada uno de los argentinos", dijo e invitó a que "todos los correntinos lo recibamos al presidente que más veces ha venido a la Provincia porque Mauricio Macri, que es un amigo de los correntinos".



En la oportunidad, comparó la figura de la ex presidente Cristina Fernández de kirchner con Macri, diciendo que "siempre nos decían que no, por cómo pensábamos y hemos sobrellevado la discriminación hacia los correntinos”. Luego fustigó: “Y esos son los que quieren volver a gobernar el país, por eso nosotros le decimos que acá no tiene que volver la Argentina que excluye".



Fue por ello que el mandatario correntino una "actitud activa y militante, haciendo el esfuerzo de llevar la idea de ganar las elecciones para demostrar que acá en Corrientes podemos vivir en paz y armonía".



También, Valdés recordó las obras olvidadas durante el gobierno nacional anterior como la autovía de la Ruta 12, que fue presentada en ese periodo, pero se concretó en la actualidad como también fue el caso de la ruta 126, reiterando que esta semana será licitada, tal cual lo anunciara en la víspera desde Curuzú Cuatiá, donde se conecta con Sauce.



Y dijo que "no podemos volver a la Argentina del fracaso y postración, porque sólo con planes sociales no se sale adelante, nosotros debemos salir adelante con empleo de calidad, porque así se lleva la dignidad a la mesa de los correntinos".



Continúo refiriéndose a los logros en la represa de Yacyretá, tanto por el nuevo paso internacional como por las obras del brazo Aña Cuá. "El Presidente lo hizo posible, generando más trabajo y energía para los miles de correntinos", expresó.



A su vez, el mandatario correntino pidió a los presentes que "tenemos que luchar por nuestra libertad y dignidad, como por nuestra provincia, por eso los espero a cada uno de ustedes el viernes 18, debajo del Puente (General Belgrano)”. Valdés concluyó considerando que "es posible construir una patria diferente, con valores, donde todos trabajemos con educación y compromiso moral con la ciudadanía" y arengó que "sí, se puede ganar las elecciones".



Frigerio: “Con el coraje correntino lo daremos vuelta”



Antes, Frigerio comenzó sus palabras enfáticamente, diciendo que "con el coraje correntino lo daremos vuelta (al resultado de las PASO) y debemos ayudarlo al Presidente en la nueva gestión", asegurando que "en Corrientes vamos a ganar".



Seguidamente, el funcionario nacional exclamó: "Y claro que se puede, porque no podemos tirar por la borda el esfuerzo de tantos argentinos, sin olvidar que aún hay cosas por mejorar como la inflación que tanto nos aflige y la venimos padeciendo".



Por otra parte, Frigerio también expresó: "El Presidente dijo que iba a echar a patadas al narcotráfico y lo está haciendo" y sostuvo que "esos que les roban el futuro a nuestros hijos hoy tienen miedo a la Argentina".



En tanto, al recordar el "olvido" que recibía Corrientes por parte del gobierno nacional anterior, dijo que "les dieron la espalda, durante 12 años no hizo ninguna obra como tampoco lo hizo en las demás provincias que no se arrodillaban al gobierno central y los correntinos no lo harán nunca".



Frigerio sostuvo así que "hicimos lo correcto con la construcción de un país federal, con el derecho de recursos a las provincias y no podemos volver atrás". Y destacó que "trabajar Nación, Provincia y municipio es posible y lo hicimos".



Finalmente, aseguró que "el Presidente los escuchó (a los argentinos) y va a cambiar lo que sea necesario para que tengamos el futuro que soñaron nuestros abuelos y que es posible, porque lo que nos une son los valores".







Candidatos







A su turno, Vara destacó que "estamos ante un calor humano del bueno y que lo necesitamos para contagiar a los demás para el 27 por el futuro de la Argentina". Y sostuvo que "los valores en todos los ámbitos es el camino a seguir". Por su parte, Jetter enfatizó en que el "27 se va a ganar en Corrientes" y resaltó su compromiso de trabajo "de forma honesta y perseverante en todos los sectores, mirando los intereses de los correntinos" y se comprometió a “trabajar mancomunadamente con el Gobierno provincial”.



Tassano: “Gracias por el apoyo de Nación y Provincia”



Fue Tassano quien dio la bienvenida al comenzar el acto y en este marco dijo que "les quiero recordar a los capitalinos que todo lo que recibe la ciudad es gracias al apoyo del Gobierno nacional y el presidente Macri en conjunto con el gobernador Valdés".



De esta manera, el alcalde resaltó que la transformación de Corrientes "se ve en las obras que se vienen ejecutando" y que esto llevó a que "volvamos a estar visibles en el mapa de la Argentina". Para cerrar, instó a "seguir transformando a esta ciudad" y aseguró que "nos propusimos junto a Valdés a que desde la Capital salga el volcán de votos para ganar las elecciones del 27 y demostrar que sí, se puede".